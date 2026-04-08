CMS Portugal assessora VINCI Energies Portugal na aquisição da AMT em Portugal

A CMS Portugal assessorou a VINCI Energies Portugal na aquisição da empresa portuguesa líder em soluções HCM (Human Capital Management) e ERP (Enterprise Resource Planning), referência em múltiplas soluções SAP, incluindo SuccessFactors, Concur, Ariba e S/4HANA, AMT – Consulting S.A.

Fundada em 2006, “a AMT Consulting assume uma posição no ecossistema SAP em Portugal, com os seus 245 colaboradores. É reconhecida pelo seu profundo conhecimento na área de Recursos Humanos, pelo elevado nível de especialização técnica e pela confiança de grandes clientes em vários setores, como banca, indústria, utilities e serviços. Com escritórios em Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada, gerou em 2025 um volume de negócios de 15 milhões de euros”, segundo comunicado do escritório.

A equipa multidisciplinar da CMS Portugal que acompanhou a VINCI Energies ao longo de todo o processo de aquisição foi liderada pelo sócio Francisco Xavier de Almeida e pelo associado coordenador David Apolónia, com o apoio de Miguel Santos Ferreira (associado sénior) e Rita Guerra Alves (associada), todos da área de prática Corporate M&A. A equipa contou também com a participação dos seguintes membros: Luís Romão, sócio na área de Concorrência & EU, Sara Rocha (associada sénior) e Catarina Ferreira da Silva (associada) de TMC/PI; Leonor Barata da Cunha (associada) da equipa de Direito do Trabalho & Fundos de Pensões e Sandra Teixeira Arsénio (associada sénior), de Imobiliário.

Para Francisco Xavier de Almeida: “Acompanhar esta transação estratégica com um cliente com quem temos uma parceria consolidada foi extremamente gratificante. Estamos muito orgulhosos por ter participado nesta expansão, em consequência da confiança mútua que construímos ao longo dos anos, a qual fortalece a posição da VINCI Energies no mercado”.