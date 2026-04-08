Câmara de Lisboa aprova construção de Karl Lagerfeld Residences. Já há data para início das obras

A demolição e construção do edifício de apartamentos Karl Lagerfel Residences foi aprovada esta quarta-feira em reunião da câmara municipal de Lisboa. Obras arrancam no primeiro trimestre de 2027.

O projeto de construção de um dos primeiros empreendimentos de branded residences de Lisboa, com a marca Karl Lagerfeld, foi aprovada esta quarta-feira, em reunião da câmara municipal de Lisboa, confirmou Pedro Vicente, CEO da Overseas, promotora da construção, ao ECO/ECO Avenida. O edifício situa-se na rua Braancamp 48-48A e 50-50B, na freguesia de Santo António, junto ao Marquês de Pombal. As atuais edificações serão demolidas e, no seu lugar, surgirá um prédio de 12 andares. “As obras devem começar no primeiro trimestre de 2027”, disse ainda Pedro Vicente, não revelando valores de investimento.

O projeto foi apresentado há três meses em Partis, na Maison Lagerfeld, e foi descrito desta forma pelo CEO da Overseas: “O edifício, com 10 apartamentos exclusivos, com áreas a partir dos 240m2, será o primeiro edifício residencial branded de Lisboa”. “O projeto resulta de um extenso trabalho de peritos de 11 nacionalidades, desenvolvido em 10 países. Resulta ainda do esforço de equipas de I&D de algumas empresas, que para ele desenharam soluções avançadas inovadoras“, acrescentou.

O empreendimento Karl Lagerfeld Residences Lisboa integra a tendência crescente dos chamados branded residences, projetos imobiliários que associam a habitação a marcas globais ligadas ao design, à moda ou à hotelaria.

Este modelo tem vindo a ganhar expressão no mercado imobiliário internacional, com, por exemplo, as torres Dolce & Gabanna, em Miami ou, com assinatura de Karl Lagerfeld, villas em Marselha e no Dubai e num hotel em Macau. Nos últimos anos, também em Portugal, particularmente em Lisboa e no Algarve. Em Portugal, está em marcha também o Aroeira by Missoni.

O nosso executivo está a concretizar investimentos de grande envergadura na área da habitação, através da construção de habitação pública, do apoio ao pagamento de rendas, do investimento em bairros municipais e da reabilitação em bairros históricos para jovens. O investimento privado pode e deve continuar. É normal, e positivo, que projetos em zonas centrais, da iniciativa privada, que cumpram as regras, avancem também. A cidade de Lisboa ganha com a multiplicidade de projetos e com a concretização de investimento em várias frentes e de vária natureza. Gonçalo Reis, vice-presidente da Câmara de Lisboa, em declarações ao ECO

Antes das Karl Lagerfeld Residences serem aprovadas, em março, a mediadora imobiliária Corcoran Atlantic, subsidiária nacional da consultora norte-americana Corcoran, confirmou ter sido escolhida como um dos parceiros para as operações de vendas e marketing do projeto, assumindo a promoção e comercialização do empreendimento no mercado dos EUA.

“Este projeto representa exatamente o tipo de produto que procuramos representar: icónico, internacional e profundamente ligado ao design e ao lifestyle contemporâneo. O mercado norte-americano é hoje um dos mais relevantes para o segmento prime em Lisboa”, disse o CEO da consultora, Hugo Santos Ferreira, nesse momento.

A Corcoran Atlantic promoveu as Karl Lagerfel Residences em Miami, Los Angeles e São Francisco. “Somos a primeira ponte para o mercado americano e o cliente norte-americano conhece bem os branded residences, um conceito que aqui em Portugal vai crescer rapidamente”, diz João Holtskog Aguiar, da consultora imobiliária. “Estamos muito positivos em relação às vendas”, acrescenta. O conceito, afirma, “desperta muito interesse, para mais no mercado de Miami”, onde as brandedresidences são muito normais”.









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Entre os elementos diferenciadores do empreendimento, com um apartamento por andar, estão um conjunto de amenities orientadas para bem-estar, design e lifestyle. O projeto inclui um espaço denominado Water Longevity Spa, equipado com tecnologia dedicada a experiências de relaxamento, incluindo um Float Spa com colunas de som subaquáticas.

Integra ainda referências à estética e ao universo criativo do designer alemão Karl Lagerfeld, que morreu em 2019, incluindo um espaço inspirado na piscina privada da sua residência em Biarritz. Estes podem vir a ser os apartamentos mais caros do país, de acordo com o Público, com o preço do metro quadrado a chegar aos 20 mil euros.