Conta global de meios da Microsoft passa da Dentsu para a Publicis

Globalmente, a Microsoft investiu 700 milhões de dólares (cerca de 599 milhões de euros) na compra de meios em 2025, de acordo com a COMvergence.

A Microsoft escolheu o Publicis Groupe como a sua nova agência de meios a nível global, substituindo assim a Dentsu, que detinha a conta através da agência Carat/Dentsu Media. Esta última deverá manter a conta de meios da Xbox.

A notícia foi avançada pela AdAge, com base em fontes próximas do processo. A informação foi confirmada esta quarta-feira pelo Publicis Groupe, num comunicado em que também dá conta de que vai construir, em parceria com a Microsoft, uma solução de marketing full-stack — que integra agentes de IA e o modelo de dados Epsilon, da Publicis. A Dentsu detinha a conta de meios desde 2014.

Globalmente, a Microsoft investiu 700 milhões de dólares (cerca de 599 milhões de euros) na compra de meios em 2025, segundo a consultora COMvergence. Só nos EUA, investiu 453 milhões de dólares (cerca de 387,8 milhões de euros) em meios publicitários em 2025, um aumento face aos 381 milhões de dólares (cerca de 326 milhões de euros) de 2024, de acordo com a MediaRadar.

No ano passado, a rede social LinkedIn, pertencente à Microsoft, tinha já escolhido a Publicis Media a nível mundial para compra de meios. A Dentsu era quem possuía a conta da rede social no mercado norte-americano e em outros mercados globais, não especificados.

Esta troca de agência de meios ocorre num contexto em que o Publicis Groupe fechou o último ano com lucros de 1,65 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo, a Denstu registou um prejuízo recorde de 1,8 mil milhões de euros, o que motivou a uma mudança de CEO e na hierarquia de liderança global.