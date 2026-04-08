Darty associa-se à radionovela “Cataplana de Paixão” e ao musical “Sr. Engenheiro”

“A Darty pretende demonstrar, de forma natural e relevante, como a tecnologia pode estar ao serviço das histórias do dia a dia dos portugueses”, explica Inês Condeço.

A Darty, especialista em tecnologia e eletrodomésticos, associou-se a dois novos formatos de entretenimento de forma a reforçar o seu posicionamento enquanto marca que simplifica o quotidiano dos portugueses.

A partir de abril, a Darty marca presença como patrocinadora principal em dois projetos distintos, o espetáculo “‘Sr. Engenheiro’ Alegadamente um Musical”, em cena no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, e no Coliseu do Porto AGEAS, e a radionovela “Cataplana de Paixão”, da RFM.

No musical, a marca materializa este posicionamento através de uma ativação inspirada no seu universo — uma instalação em formato de máquina de lavar gigante, que convida o público a entrar e viver uma experiência interativa. “A mecânica remete, de forma leve e bem-humorada, para o conceito de ‘grande lavagem’, associando-o à proposta de valor da Darty — ajudar os portugueses a fazer melhores escolhas, com acesso à tecnologia eficiente e soluções que facilitam o dia a dia”, explica a marca, em comunicado. A Ivity foi responsável pelo desenvolvimento do conceito de marca e a Mediaway esteve encarregue da implementação e produção da ação de ativação.

Na radionovela “Cataplana de Paixão”, a Darty explica que “vai marcar presença em momentos de consumo reais, onde a tecnologia acompanha e simplifica as rotinas domésticas, da cozinha ao entretenimento em família”, sem especificar moldes. Esta é a primeira radionovela da RFM, uma produção original e 100% portuguesa, com estreia já em abril. O patrocínio envolveu a agência de meios Wavemaker.

“A Darty está presente em momentos muito concretos da vida das pessoas. Desde a escolha de um eletrodoméstico, quando equipam a casa, até à procura de soluções que poupem tempo e simplifiquem o quotidiano. É essa proximidade que queremos refletir nestas iniciativas”, afirma Inês Condeço, diretora de Comunicação e Marketing da Fnac Darty Portugal.

“Mais do que associar-se a conteúdos, a Darty pretende demonstrar, de forma natural e relevante, como a tecnologia pode estar ao serviço das histórias do dia a dia dos portugueses”, conclui.

A radionovela estreia em abril e será emitida de segunda a sexta-feira no programa Café da Manhã da RFM, estando também disponível em plataformas digitais. Já o espetáculo “‘Sr. Engenheiro’ Alegadamente um Musical» estará em cena no Teatro Tivoli BBVA até 10 de maio e no Coliseu do Porto AGEAS de 14 a 17 de maio.