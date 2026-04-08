Entre o alívio e as dúvidas, o que precisa de saber sobre as primeiras horas do cessar-fogo no Golfo

Após o anúncio de um cessar‑fogo de duas semanas no conflito no Médio Oriente feito por Donald Trump, e com Israel a aceitar os termos da trégua, o primeiro‑ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou esta quarta-feira que o país respeitará o acordo, mas que “o cessar‑fogo de duas semanas não inclui o Líbano”.

Os EUA e o Irão aceitaram este período de tréguas para dar lugar a negociações que possibilitem um acordo mais duradouro. Essas negociações deverão arrancar na sexta-feira, em Islamabad, no Paquistão.

O anúncio teve impactos imediatos nos mercados, com várias reações internacionais, e começou a abrir caminho à tão esperada reabertura do Estreito de Ormuz, fechado à navegação há mais de um mês.

Neste ponto estratégico, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, a agência Reuters avança que o presidente francês, Emmanuel Macron, está a trabalhar em planos para o Estreito enquanto se reúne com os seus conselheiros e membros do governo. “Cerca de 15 países estão atualmente mobilizados e a participar no planeamento, sob a liderança de França, para permitir a implementação desta missão estritamente defensiva em coordenação com o Irão, de forma a facilitar a retoma do tráfego”, afirmou Macron.

A BBC, que cita a comunicação social iraniana, adiantou as condições de Teerão para reabrir o Estreito de Ormuz, num plano de dez pontos:

Cessação completa da guerra no Iraque, Líbano e Iémen. Cessação completa e permanente da guerra contra o Irão, sem limite temporal. Fim de todos os conflitos na região. Reabertura do Estreito de Ormuz. Estabelecimento de um protocolo e condições para garantir a liberdade e segurança da navegação no Estreito de Ormuz. Pagamento integral de compensações pelos custos de reconstrução ao Irão. Compromisso total de levantamento das sanções contra o Irão. Libertação de fundos iranianos e ativos congelados detidos pelos Estados Unidos. Compromisso do Irão de não procurar possuir armas nucleares. Cessar-fogo entra em vigor de imediato, em todas as frentes, após a aprovação das condições acima.

Veja aqui os principais desenvolvimentos e reações:

Governo, União Europeia, Papa e JD Vance já reagiram ao cessar-fogo

Portugal, através de um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, agradece ao Paquistão e a todos os parceiros pela mediação das conversações para alcançar um acordo de paz e “saúda o acordo de cessar‑fogo e a abertura do Estreito de Ormuz alcançados pelos Estados Unidos e pelo Irão”. O ministério, liderado por Paulo Rangel, acrescenta que “este é um primeiro passo determinante para uma solução diplomática duradoura e sustentável do conflito”.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou: “Saúdo o cessar‑fogo de duas semanas que os EUA e o Irão acordaram ontem à noite” e pediu que se alcance “uma solução duradoura” para o conflito, garantindo que a Comissão Europeia continuará a trabalhar para atingir esse objetivo.

Já Pedro Sánchez, que desde o início do conflito se mostrou crítico do ataque ao Irão, declarou: “O alívio momentâneo não nos pode fazer esquecer o caos, a destruição e as vidas perdidas. O Governo de Espanha não aplaudirá quem incendeia o mundo. O que se impõe agora é diplomacia, direito internacional e paz”.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou esta quarta-feira que “se o Irão estiver disposto a negociar de boa-fé com os Estados Unidos, é possível chegar a um acordo para pôr fim ao conflito no Médio Oriente”. Vance acrescentou que o presidente dos EUA instruiu a equipa de negociações a “trabalhar de boa-fé para alcançar um acordo”.

Vance acrescentou que o presidente dos EUA instruiu a equipa de negociações a “trabalhar de boa-fé para alcançar um acordo”. O Papa Leão IX saudou esta quarta-feira o cessar‑fogo de duas semanas no Médio Oriente, apelando à continuação das negociações para pôr fim total ao conflito. Horas antes, o líder da igreja católica tinha classificado a ameaça de Trump contra a população do Irão como “inaceitável”.

O vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, afirmou esta quarta-feira que Itália não enviará navios para o Estreito de Ormuz após o cessar-fogo entre EUA e Irão. Salvini, que é também ministro das Infraestruturas, sublinhou: “Não está na agenda. Já dissemos que não enviaremos navios a menos que haja uma iniciativa da ONU”.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou também o cessar‑fogo de duas semanas entre EUA e Irão e apelou ao cumprimento das obrigações de todos os envolvidos, “à luz do direito internacional”, sublinhando a necessidade de preparar uma paz duradoura na região.

Também o presidente do Conselho Europeu, António Costa, saudou o cessar‑fogo de duas semanas entre EUA e Irão e apelou a que seja respeitado para alcançar uma “paz sustentável” na região.

Principais reações nos mercados:

Após semanas de volatilidade, os investidores respiraram de alívio, mas o relógio não para. A atenção volta-se agora para as próximas negociações cruciais entre os EUA e o Irão, referiu Matthew Ryan, analista da Ebury. “A questão fundamental será se isto irá trazer uma paz duradoura, ou se o cessar-fogo de terça-feira serviu apenas para adiar o problema”.

“Suspeitamos que os participantes no mercado não se comprometerão totalmente com uma postura de apetência pelo risco, nem que os futuros do petróleo ou o dólar regressem aos níveis pré-guerra, até que seja alcançado um acordo permanente”, sublinhou.

Entretanto, a incerteza continua no ar. “A forma como o ponto central de discórdia — o programa nuclear iraniano versus as garantias de segurança dos EUA — será resolvido permanece incerta. O mesmo se aplica à dinâmica regional mais ampla e às consequências políticas nos EUA, onde a ratificação de qualquer acordo pode enfrentar oposição interna”, afirma o economista-chefe da Allianz Global Investors (Allianz GI), num comentário divulgado nesta quarta-feira. Para Christian Schulz, este cenário “aumenta o risco de novas iniciativas potencialmente disruptivas como manobra política”, pelo que “parece justificar-se um prémio de risco geopolítico contínuo — e possivelmente elevado — nos preços da energia”.