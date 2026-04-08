Entrevista a Pedro Vidigal Monteiro. Edição de abril da Advocatus

Pedro Vidigal Monteiro é o mais recente sócio da área de TMT da Sérvulo & Associados. Com prática centrada em tecnologia, privacidade, cibersegurança e propriedade intelectual, tem certificação europeia em proteção de dados pela International Association of Privacy Professionals.

Em entrevista à Advocatus, aborda o impacto da integração da sua equipa na Sérvulo e as implicações práticas do atual ciclo tecnológico, marcado pela adoção crescente de inteligência artificial e pelo aumento dos riscos de cibersegurança. Analisa ainda as principais áreas de procura jurídica — como regulação da IA, proteção de dados, cibersegurança e economia digital — e antecipa tendências regulatórias para 2026, com destaque para o AI Act, NIS2 e Data Act.

A União Europeia está a redefinir o papel da regulação na economia. Do AI Act ao Digital Services Act, passando pelo reforço das obrigações ESG, as empresas enfrentam um quadro regulatório mais complexo e exigente do que nunca. Advogados alertam para uma “avalanche regulatória” que transforma o compliance de função acessória em elemento central da estratégia empresarial, com impactos que vão desde a inovação tecnológica até às decisões de investimento e expansão.

Neste especial pode ainda ler um especial sobre a Geração Z onde conhecemos a história de Beatriz, Constança e Gonçalo. Os advogados representam uma nova vaga de profissionais que chegam ao mercado de trabalho com prioridades distintas das gerações anteriores. Num setor conhecido pelo ritmo intenso e pela valorização da senioridade, a denominada Gen Z prefere um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, proximidade, valorização e transparência.

A reputação de uma sociedade de advogados é hoje um dos seus ativos mais valiosos. Num setor em que a confiança, a discrição e a credibilidade são determinantes, a imagem que um escritório projeta pode influenciar não apenas a captação de clientes, mas também a sua capacidade de atrair talento, consolidar relações institucionais e afirmar-se num mercado cada vez mais competitivo. O ranking RepScore revelou os 10 escritórios que melhor equilibram talento, ética e visão estratégica, consolidando a confiança de clientes e parceiros num setor em transformação.

Cláudia Freixinho Serrano é a advogada do mês desta edição. A nova sócia da NLP garante que a propriedade intelectual ocupa um lugar central nas economias baseadas no conhecimento. Sublinha ainda que as empresas estão mais conscientes da importância dos ativos intangíveis e que o Tribunal Unificado de Patentes criou oportunidades e desafios estratégicos para as organizações. E garante: em muitas empresas, a propriedade intelectual “ainda é gerida de forma reativa”.

A Uría Menéndez comemora 25 anos no mercado de advocacia português e a perspetiva para o futuro é que seja uma firma “altamente tecnológica”. Do passado, os managing partners fazem um balanço “muito positivo” e assumem que o escritório conseguiu assumir uma posição de destaque no mercado. Descubra todos os pormenores na rubrica sociedade do mês.

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