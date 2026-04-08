Esta primavera, o Caldea reforça a experiência Essential com acesso ao spa Adults Only

De 7 de abril a 2 de julho, os espaços Classic e Plus permanecerão temporariamente encerrados devido à paragem anual para manutenção, mas o centro de lazer termal continua em funcionamento através do acesso Essential, uma modalidade que permite desfrutar exclusivamente do spa Adults Only da Caldea.

Segundo indicado, o acesso Essential propõe uma experiência mais tranquila e sensorial, adaptada a diferentes formas de desfrutar do bem-estar. Nesta primavera, a modalidade Essential pode ser reservada em diversos formatos: entrada dupla para duas pessoas com uma promoção especial de 30% (73 €), entrada Essential primavera individual (49 €) ou a versão que inclui um cocktail no bar aquático (56 €). Além disso, os assinantes do La Vanguardia têm acesso a uma tarifa especial com 30% de desconto (36,40 €), extensível a até quatro acompanhantes. Todas as modalidades Essential, reservadas a maiores de 16 anos, incluem todo o material necessário: roupão, toalha e chinelos.

No que diz respeito aos horários, o spa Adults Only mantém uma ampla disponibilidade ao longo da semana, estando aberto de segunda a quinta-feira, das 8h às 21h, com horário reduzido às terças-feiras até às 15h e horário alargado às sextas-feiras até às 22h. Durante o fim de semana, o horário é das 9h30 às 22h aos sábados e das 9h30 às 21h aos domingos. A título excecional, as famílias com crianças com mais de oito anos poderão aceder ao spa em três datas específicas: os domingos 26 de abril, 10 de maio e 14 de junho, das 15h às 19h.

Coincidindo com este período, o Caldea apresenta também propostas especiais para os casais que pretendam celebrar um Sant Jordi íntimo, sensorial e sob o signo do bem-estar. O centro convida a descobrir experiências pensadas para partilhar a dois, como as opções DUO, entre as quais se destaca a Romantic Room, bem como uma seleção de tratamentos ideais para desfrutar de um momento de desconexão pessoal num ambiente singular.

A programação é complementada por uma ampla oferta de programas de bem-estar, concebidos para aproveitar ainda mais esta escapadela. Assim, os bilhetes para o spa Adults Only, o espaço que permanece em funcionamento durante a paragem anual para manutenção, incluem também o acesso a atividades como o concerto de taças tibetanas (terças, quartas, quintas e sextas-feiras às 18h e às 19h), o workshop de sumos para preparar bebidas naturais e nutritivas (todos os dias às 12h), o workshop Scrub de esfoliação e máscara facial (todos os dias às 15h) ou uma sessão imersiva de mindfulness (segundas-feiras às 18h ou 19h, e domingos às 18h ou 19h).

A diversidade de programas inclui também a proposta «Fluye», concebida para experimentar um relaxamento profundo com música e poesia, tendo a água como fio condutor. Estão programadas três sessões aos sábados à tarde (às 19h30, às 20h15 e às 21h) e mais três sessões aos domingos de manhã (às 10h30, às 11h15 e ao meio-dia). Todos os programas requerem reserva prévia, acedendo a Talleres wellness de Caldea.