Estúdio de cinema da Sony anuncia despedimentos

"Para sustentar o nosso crescimento, estamos a alinhar a nossa organização com o rumo que o negócio está a tomar -- e não com o caminho que já percorreu", explica Ravi Ahuja, CEO da Sony Pictures.

A Sony Pictures Entertainment, empresa que congrega os estúdios de televisão e cinema da Sony Group Corporation, iniciou esta terça-feira um processo de despedimentos que abrange as divisões de cinema, televisão, assim como a área corporativa.

De acordo com os meios internacionais, como o Deadline, o processo deverá durar vários meses, sendo estimado que sejam despedidas algumas centenas de trabalhadores. A empresa conta com mais de 12 mil colaboradores a nível global.

O objetivo passa por permitir ao conglomerado apostar mais em estratégias orientadas para o crescimento, reforçar os seus negócios diferenciados e focar-se em motores de retorno sobre o investimento (ROI) , tais como a plataforma de streaming de anime Crunchyroll, bem como adaptações de títulos da PlayStation para cinema e televisão.

“Ao longo do último ano, afinámos a nossa estratégia e clarificámos onde acreditamos que residem as maiores oportunidades. À medida que apostamos nessas prioridades, precisamos de operar com maior foco, celeridade e alinhamento para fortalecer as nossas competências diferenciadoras. Para sustentar o nosso crescimento, estamos a alinhar a nossa organização com o rumo que o negócio está a tomar — e não com o caminho que já percorreu. Isso exige mudanças na nossa estrutura e na forma como investimos”, explicou Ravi Ahuja, CEO da empresa, na carta enviada aos colaboradores.

Os cargos afetados são, na sua maioria, de nível de gestão júnior e intermédia. De acordo com as informações transmitidas, os despedimentos são direcionados e estratégicos, e não se pretende que sejam apenas um exercício de redução de custos.