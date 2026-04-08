Direto EUA e Irão aceitam trégua de duas semanas com reabertura do Estreito de Ormuz
Acordo vai permitir a "passagem segura" no Estreito de Ormuz por duas semanas, confirmou chefe da diplomacia iraniana. Arrancam negociações para tentar sanar o conflito de forma mais duradoura.
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EUA e Irão aceitam trégua de duas semanas com reabertura do Estreito de Ormuz
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