Ataque ao Irão

Direto EUA e Irão aceitam trégua de duas semanas com reabertura do Estreito de Ormuz

  • ECO
  • 6:23

Acordo vai permitir a "passagem segura" no Estreito de Ormuz por duas semanas, confirmou chefe da diplomacia iraniana. Arrancam negociações para tentar sanar o conflito de forma mais duradoura.

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