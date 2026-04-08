Força Aérea interceta avião russo no Báltico

A Força Aérea Portuguesa intercetou uma aeronave da Federação Russa nos países bálticos. Caças F-16 e militares portugueses deste ramo da Armada estão desde o início de abril a reforçar a defesa aérea da região no âmbito de uma missão NATO.

“Os F-16M portugueses, destacados na Estónia, realizaram na passada segunda-feira, 6 de abril, a primeira interceção a uma aeronave, identificada como pertencente à Federação Russa”, anunciou o gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

“A missão decorreu com sucesso, tendo a aeronave sido acompanhada pelos caças portugueses até à proximidade da fronteira do espaço aéreo dos Estados Bálticos”, refere.

O alerta foi emitido pelo Centro de Operações Aéreas Combinadas de Uedem, que detetou uma aeronave a sobrevoar águas internacionais, nas proximidades do espaço aéreo da Aliança, tendo o avião sido identificada como pertencente à Federação Russa.

Desde 1 de abril que Força Aérea Portuguesa tem um destacamento, constituído por quatro aeronaves F-16M e até 95 militares, a operar a partir da Base Aérea de Ämari, na Estónia, numa ação de policiamento do espaço aéreo dos países bálticos, no âmbito da missão enhanced Air Policing 2026 (eAP26), ao serviço da NATO.

Além do policiamento do espaço aéreo, durante a missão, que se prolonga até 31 de julho, serão “realizadas missões de treino e de interoperabilidade com forças aéreas, terrestres e navais presentes na região, reforçando a cooperação e a capacidade operacional conjunta da Aliança”.

Esta é a nona participação da Força Aérea Portuguesa em missões de policiamento aéreo nos países bálticos e a segunda vez a operar a partir da Estónia.