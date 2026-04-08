Economia

Fórum para a Competitividade prevê queda da economia em cadeia no 1.º trimestre

  • Lusa
  • 16:43

As projeções do Fórum apontam para uma queda em cadeia do Produto Interno Bruto do 1.º trimestre entre -0,1% e -0,3%, a que corresponde uma variação homóloga entre 1,9% e 2,1%.

O Fórum para a Competitividade estima que se vai verificar uma contração da economia, em cadeia, no primeiro trimestre do ano, devido ao impacto das tempestades e do conflito no Médio Oriente.

As projeções do Fórum, segundo a nota de conjuntura divulgada esta quarta-feira, apontam para uma queda em cadeia do Produto Interno Bruto (PIB) do 1.º trimestre entre -0,1% e -0,3%, a que corresponde uma variação homóloga entre 1,9% e 2,1%.

“O 1.º trimestre sofreu duas perturbações muito significativas: um conjunto de tempestades em Portugal e o início dos ataques ao Irão, com o consequente fecho do estreito de Ormuz, a subida dos preços da energia e abrandamento da atividade nos nossos principais parceiros comerciais”, salienta o Fórum.

Este contexto afeta o consumo privado, além de ter impacto no investimento através do aumento da incerteza. Verificou-se ainda um enfraquecimento da economia mundial, que terá prejudicado as exportações portuguesas, de acordo com o Fórum.

Já para os próximos trimestres, a atividade deverá permanecer muito dependente da evolução do conflito no Médio Oriente, sendo que o que é “crítico, em termos económicos, é quando haverá algum tipo de normalização do tráfego na saída do Golfo Pérsico”.

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