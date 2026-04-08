França planeia investir 36 mil milhões de euros em defesa até 2030
França quer investir 36 mil milhões em rearmamento e expansão da dissuasão nuclear. Plano passa por aumentar gastos em defesa para 2,5% do PIB até ao final da década.
A França está a planear investir mais 36 mil milhões de euros em defesa até 2030, de acordo com uma lei de planeamento militar atualizada que irá expandir o arsenal nuclear e aumentar o número de drones e mísseis. A decisão reflete a crescente pressão e preocupação de investimentos na defesa decorrentes dos conflitos tanto na Europa — entre Rússia e Ucrânia — como no Médio Oriente.
“A profunda e brutal mudança no equilíbrio da geopolítica internacional obriga-nos a agir com mais firmeza e rapidez. A França reconheceu a tendência global de conflitos duradouros e multidimensionais”, apontou Catherine Vautrin, ministra da Defesa francesa, citada pela Reuters.
A lei revista para o período entre 2024 e 2030, se implementada, elevará os gastos da França em defesa para 2,5% do PIB até ao final da década, elevando para cerca de 76 mil milhões de euros em 2030, quase o dobro do registado em 2017, o orçamento total para defesa.
A França, com este investimento, procura aumentar a sua força nuclear, elevando o número de ogivas nucleares enquanto mantêm a despesa total em defesa abaixo de 13%.
O reforço da capacidade nuclear da França já tinha sido anunciado por Macron, numa estratégia de dissuasão que o presidente francês estendeu a outros países europeus.
Defesa áreas e de mísseis, drones e robótica militar, sistemas de alerta capazes de detetar o lançamento de mísseis, novos mísseis de longo alcance e munições são áreas onde o país quer investir para reforçar as suas capacidades de defesa.
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