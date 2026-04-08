Governo formaliza mais quatro sistemas de videovigilância, 25 já instalados no país

O Governo assina hoje protocolos com as câmaras de Moura e Beja para implementar sistemas de videovigilância e, até final da semana, avança com outros dois no país, que se juntam aos 25 já instalados em Portugal.

“Neste momento, temos 25 vilas e cidades que possuem [câmaras de videovigilância]. Vamos ter mais duas aqui no Alentejo e esta semana ainda mais duas no Norte do país”, disse o secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia.

O governante falava aos jornalistas em Moura, no distrito de Beja, onde presidiu à assinatura do protocolo para a instalação do sistema local de videovigilância. De tarde, pelas 15h30, vai estar na Câmara de Beja para presidir a cerimónia idêntica, que inclui a homologação do contrato de cooperação interadministrativo para a realização de obras de reabilitação das instalações deste comando distrital da PSP.

Nas declarações aos jornalistas, Telmo Correia, revelou que, nos últimos dois anos, o país passou “de 1.000 para 1.500 câmaras [de videovigilância] aprovadas”, tendo a experiência vindo a ser positiva. Estes sistemas têm permitido “identificar e capturar indivíduos envolvidos em situações criminais”, diminuindo mesmo o número de ilícitos, como na Amadora e em Faro, indicou.

“As imagens servirão, obviamente, para detetar eventuais crimes que possam estar a ocorrer ou na iminência de ocorrerem na rua, mas também têm uma função muito importante, que é a de servirem de prova em processos judiciais”, destacou o governante. O secretário de Estado explicou que “as câmaras [municipais] investem na aquisição” dos sistemas e “a PSP garante a existência de uma sala de controlo com polícias, com os próprios ecrãs, que 24 sobre 24 [horas] fazem a análise das imagens dessas mesmas câmaras”.

Em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara de Moura, Álvaro Azedo, revelou que vão ser instaladas na cidade 10 câmaras de videovigilância, o que representa um investimento de “próximo dos 50 mil euros”. “Vamos lançar de imediato o procedimento para avançarmos com a instalação tanto do sistema como das condições que a PSP precisa e que merece para cuidar da nossa gente”, argumentou.

Questionado quanto à possibilidade de esta medida ser alargada às freguesias rurais, o autarca afirmou poder ser uma hipótese se as forças de segurança acharem que “há necessidade”.

Na sessão foi também assinada a adenda ao Contrato de Cooperação Interadministrativo para a realização de obras de reabilitação das instalações da Esquadra de Moura da PSP, que vai envolver um investimento a rondar um milhão de euros.

“Moura é uma cidade segura. Obviamente que tem os seus apontamentos que nos levam a perceber que temos de fazer este trabalho de antecipação de cenários de insegurança”, disse o presidente do município. “Quanto melhores forem os meios que nós colocarmos à disposição da PSP e da GNR, quanto mais cuidado nós tivermos com a nossa comunidade, maior é a garantia de mantermos, mais do que esta sensação, este ritmo diário das nossas vidas em segurança”, acrescentou Álvaro Azedo.