Hospitais da Quirónsalud integrados no Sermas obtêm o selo «Madrid Excelente Lugar Ciberseguro»

Os hospitais da Quirónsalud integrados na rede hospitalar pública de Madrid (Sermas) obtiveram a certificação «Madrid Excelente Lugar Ciberseguro», que atesta o «firme compromisso desta rede de cuidados de saúde com a proteção digital, a gestão responsável dos riscos tecnológicos e a geração de confiança entre os seus clientes e colaboradores», explicou a diretora de Qualidade do hospital madrileno, Bibiana Navarro.

Concretamente, segundo ela, este distintivo, adicional ao selo Madrid Excelente com o qual os quatro centros já contam, atesta o nível exigido nos seis domínios que a organização considera fundamentais para garantir a proteção digital de uma organização: governação e compromisso, gestão de riscos, gestão de incidentes, continuidade e resiliência, segurança em fornecedores digitais e formação e sensibilização.

Para avaliar os níveis de progresso nestas áreas, a Madrid Excelente analisou dez domínios — Estratégia, Ética e transparência, Resultados, Ambiente, Sociedade, Colaboradores, Clientes, Fornecedores, Gestão e transformação, e Inovação — que compõem os quatro pilares do seu modelo: «Propósito», «Planeta», «Pessoas» e «Progresso».

Assim, no primeiro dos fundamentos, o relatório de avaliação considera que «o “Propósito”», e, em particular, a área de Estratégia, são os aspetos mais desenvolvidos”, dado que “é evidente a aposta num modelo assistencial e organizacional centrado na melhoria da saúde, na experiência do doente e na gestão eficiente dos recursos para aumentar o valor acrescentado, tanto para os doentes como para a organização”, no qual se destaca, além disso, a metodologia de riscos e os controlos sobre os mesmos.

Por outro lado, a avaliação destaca a disponibilidade de sistemas certificados de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, de eficiência energética de acordo com a ISO 50001, o certificado CeroCO2 da ECODES, bem como os numerosos projetos realizados nos quatro centros para reduzir a pegada de carbono na sua análise da área «Planeta». Nela é também sublinhado o projeto SIAP ON LINE para facilitar aos doentes o acesso ao Atendimento ao Doente com menos tempo de espera e menor tempo de gestão de casos, obtendo respostas rápidas sem necessidade de se deslocarem ao hospital.

O pilar «Pessoas» é, juntamente com o «Propósito», aquele que obteve a pontuação mais elevada nos hospitais da Quirónsalud integrados no Sermas. Nesta secção, o relatório menciona iniciativas de humanização, tais como os projetos «Rastreio Digital de Saúde Mental» nos quatro hospitais, «HumanizaTEA» no Hospital Rey Juan Carlos; «Mapa do Tesouro» no Serviço de Urgências Pediátricas do Hospital Infanta Lena; ou «Coagulín» no Hospital Geral de Villalba. Destaca-se igualmente o projeto CARE (Comunicação e Adequação Terapêutica), bem como a sua extensão a doentes com doenças crónicas, para além dos doentes oncológicos, e o Modelo de digitalização da avaliação por competências, que incorpora um plano de ação que pode incluir ações de formação (todos os profissionais da rede de cuidados de saúde têm acesso à Universidade Quirónsalud), e iniciativas de melhoria do desempenho, reconhecimento ou reforço, entre outras.

Por fim, a avaliação conclui que a gestão dos «Processos» em geral e dos processos de assistência em particular é outro ponto forte da organização, como demonstram os avanços nos projetos Scribe, alargado a consultas, especialidades e profissionais envolvidos; e Power Bi no Qualios, associado a processos (riscos, quadros de comando, desempenho, humanização, etc.).

«De acordo com a avaliação realizada, conclui-se que a organização atinge um grau de maturidade suficiente que justifica a atribuição do selo Madrid Excelente Lugar Ciberseguro», afirma o relatório de avaliação.

Antes deste marco, os quatro hospitais da Quirónsalud integrados no Sermas já dispunham de um Sistema de Gestão da Segurança da Informação baseado na norma internacional ISO 27001 e eram reconhecidos como entidades certificadas no Esquema Nacional de Segurança (ENS), que acredita a proteção dos sistemas em matéria de informação e cibersegurança. Ambos os elementos, juntamente com as diretrizes do Centro Criptológico Nacional (CCN) e as políticas corporativas da Quirónsalud, formam um Sistema de Gestão Integrado que reforça a confiança na governança da segurança dos sistemas de informação, na proteção digital e na gestão responsável dos riscos tecnológicos destes centros, e está alinhado com um dos seus eixos estratégicos: continuar a melhorar os seus processos internos para proteger a informação e ser mais eficaz e eficiente, conclui Navarro.