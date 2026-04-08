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“Inteligência vestida a rigor” é o mote da primeira campanha da Proximity para a Changan

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A campanha será apoiada por um spot de TV, comunicação outdoor, comunicação digital - display e SoMe - e também por inserções em imprensa, num planeamento de meios a cargo da PHD.

A Proximity Portugal, empresa do Grupo Omnicom, integrou recentemente no seu portefólio a marca automóvel chinesa Changan. O primeiro trabalho desenvolvido foi a nova campanha multimeios para o Changan Deepal S05.

Baseada no conceito “Inteligência vestida a rigor”, a campanha será apoiada por um spot de TV, comunicação outdoor, comunicação digital — display e SoMe — e também por inserções em imprensa. O planeamento de meios esteve a cargo da PHD.

Rui Silva, presidente executivo do Omnicom Advertising Group, onde se integra a Proximity Portugal, considera esta campanha “um privilégio, por poder ajudar uma nova marca a dar os primeiros passos num setor tão competitivo como o mercado automóvel”.

A Proximity Portugal integra assim no portefólio do grupo a primeira marca automóvel não europeia. As várias agências do Grupo Omnicom têm uma experiência consolidada no setor automóvel, trabalhando marcas como a Volkswagen, pela recém-criada Bernbach, Seat e Cupra, trabalhadas pela 14, ou a Mercedes-Benz, trabalhada pela TeamX BBDO.

A Changan, presente no mercado português desde setembro de 2025 e representada em Portugal pelo Grupo-Autoindustrial, é uma das maiores marcas automóveis chinesas. Tendo já lançado dois modelos 100% elétricos, o Chagan Deepal S05 e o Changan Deepal S07, a Changan tem planos para lançar nove novos modelos nos próximos três anos.

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