Seguradoras

José Reino da Costa é novo administrador na Ageas Portugal

Até agora na joint venture entre o Millennium bcp e Ageas, o gestor vai substituir Nelson Machado no conselho executivo do Grupo Ageas Portugal.

José Reino da Costa vai integrar o conselho de administração do Grupo Ageas Portugal em funções executivas. Sucede a Nelson Bessa Machado, que cessou funções executivas no Grupo e passa a exercer funções de administrador Não Executivo da sociedade Millenniumbcp Ageas, a joint venture entre o grupo belga Ageas (51%) e o Millennium bcp (49%) que detém a Ocidental Vida e a Ageas Pensões.

José Reino da Costa será responsável por bancassurance, Distribuição & Marketing Estratégico e de Canal, Serviço ao Cliente, Facilities, Logística e Procurement.

Atualmente membro executivo do Conselho de Administração das entidades Millenniumbcp Ageas, cargo que desempenha desde 2023, José Reino da Costa alarga agora as suas responsabilidades ao universo das entidades 100% controladas pelo grupo como são Ageas Portugal Holdings, Ageas Seguros Não Vida, Ageas Seguros Vida e Médis.

No novo cargo passa a assegurar a gestão do canal Bancassurance de todos os ramos, Vida e Não Vida, bem como os pelouros de Distribuição & Marketing Estratégico e de Canal, Serviço ao Cliente, Facilities, Logística e Procurement.

Para o grupo, José Reino da Costa vai ocupar uma área estratégica para o desenvolvimento e crescimento do negócio. Tem carreira marcada conhecimento nos setores de Banca e Seguros nacional e internacional, tendo nos últimos vinte anos ocupado lugares de destaque nos interesses do Millennium bcp em Moçambique, Angola, Roménia e Macau.

O Grupo Ageas Portugal fica agora com Luís Menezes como CEO, Evan Waks como CFO e conta ainda com os vogais André Rufino, Bruno Dinis, Eduardo Consiglieri Pedroso, Gustavo Barreto, Pedro António e Vanda Antunes.

Segundo fonte do grupo, a Ageas Portugal conta atualmente com 1.435 colaboradores e 2.105 mediadores contando com 1.9 milhões de clientes. Utiliza as marcas Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro Directo. Além dos seguros, o Grupo Ageas Portugal diversificou a sua oferta com serviços como a Clínica Médis e a Ageas Repara. Tem ainda a Fundação Ageas.

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