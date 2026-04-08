José Reino da Costa é novo administrador na Ageas Portugal

José Reino da Costa vai integrar o conselho de administração do Grupo Ageas Portugal em funções executivas. Sucede a Nelson Bessa Machado, que cessou funções executivas no Grupo e passa a exercer funções de administrador Não Executivo da sociedade Millenniumbcp Ageas, a joint venture entre o grupo belga Ageas (51%) e o Millennium bcp (49%) que detém a Ocidental Vida e a Ageas Pensões.

Atualmente membro executivo do Conselho de Administração das entidades Millenniumbcp Ageas, cargo que desempenha desde 2023, José Reino da Costa alarga agora as suas responsabilidades ao universo das entidades 100% controladas pelo grupo como são Ageas Portugal Holdings, Ageas Seguros Não Vida, Ageas Seguros Vida e Médis.

No novo cargo passa a assegurar a gestão do canal Bancassurance de todos os ramos, Vida e Não Vida, bem como os pelouros de Distribuição & Marketing Estratégico e de Canal, Serviço ao Cliente, Facilities, Logística e Procurement.

Para o grupo, José Reino da Costa vai ocupar uma área estratégica para o desenvolvimento e crescimento do negócio. Tem carreira marcada conhecimento nos setores de Banca e Seguros nacional e internacional, tendo nos últimos vinte anos ocupado lugares de destaque nos interesses do Millennium bcp em Moçambique, Angola, Roménia e Macau.

O Grupo Ageas Portugal fica agora com Luís Menezes como CEO, Evan Waks como CFO e conta ainda com os vogais André Rufino, Bruno Dinis, Eduardo Consiglieri Pedroso, Gustavo Barreto, Pedro António e Vanda Antunes.

Segundo fonte do grupo, a Ageas Portugal conta atualmente com 1.435 colaboradores e 2.105 mediadores contando com 1.9 milhões de clientes. Utiliza as marcas Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro Directo. Além dos seguros, o Grupo Ageas Portugal diversificou a sua oferta com serviços como a Clínica Médis e a Ageas Repara. Tem ainda a Fundação Ageas.