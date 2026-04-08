Defesa

Marinha envia fragata em missão NATO para o Báltico para monitorizar atividade russa

Fragata portuguesa NRP D. Francisco de Almeida tem como principal missão monitorizar a atividade dos meios navais e aéreos da Federação Russa no Báltico.

Fragata D. Francisco de Almeida da Marinha Portuguesa.

A Marinha Portuguesa envia esta quarta-feira uma fragata para participar numa missão NATO no Báltico, com vista a monitorizar a atividade russa na região. A NRP D. Francisco de Almeida parte com uma guarnição de 165 militares.

“Este é um empenhamento que é feito numa base anual. Todos os anos empenhamos uma nesta força naval da NATO”, adianta porta-voz da Marinha Portuguesa ao ECO/eRadar.

A fragata D. Francisco de Almeida segue para o Báltico com uma guarnição de 165 militares para participar na Operação Brilliant Shield, através da integração num dos quatro Grupos Tarefa da NATO, no Mar Báltico, explica a Marinha em comunicado.

A principal missão será monitorizar a atividade dos meios navais e aéreos da Federação Russa, contribuindo, ativamente, para a dissuasão pela presença naval da NATO e reforço de meios nos espaços marítimos com maior importância da Aliança Atlântica”, informa a Marinha Portuguesa.

Na região, Portugal também tem militares e caças da Força Aérea Portuguesa envolvidos em missões da NATO. Este ramo das Forças Armadas destacou quatro F-16M e até 95 militares para a Base Aérea de Ämari (BAA), na Estónia, no âmbito da missão enhanced Air Policing 2026 (eAP26), colaborando com a missão de defesa coletiva da NATO na região báltica. É a nona missão de policiamento Aéreo dos Bálticos executada pela Força Aérea e a segunda vez que esta opera a partir da base aérea de Ämari, na Estónia. Missão da Força Aérea irá permanecer na região até 31 de julho.

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