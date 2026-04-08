McDonald’s reinventa jingle do Big Mac introduzindo frango

Sob o mote “Chicken como nunca. Mac como sempre", a campanha foi desenvolvida para o mercado nacional pela TBWA\BBDO e amplificada pela OMD.

O filme da campanha segue uma lógica criativa que explora a reinvenção do jingle para o Chicken ig Mac como fio condutor, integrando também os ingredientes que compõem esta receita — do frango panado ao molho Big Mac, passando pela alface, pickles, queijo e pão com sementes de sésamo — que ganham destaque ao longo do filme.

Com uma linguagem que pretende ser leve e dinâmica, a McDonald’s quer reforçar o lado icónico do Big Mac, ao mesmo tempo que afirma o frango como um território cada vez mais relevante no portefólio da marca.

“Quando em 2025 iniciámos o conceito criativo de ‘Chicken como nunca. Mac como sempre.’, procurámos que traduzisse de forma clara a nossa estratégia de reforçar o frango como uma categoria central para a marca, sem abdicar dos produtos que nos tornam únicos. Nesta campanha, ao reinventarmos a música do Big Mac, criamos uma abordagem que é simultaneamente familiar e surpreendente. Este é mais um passo na afirmação da McDonald’s como destino de referência para os fãs de frango”, explica Ana Freitas, gestora do departamento de marketing da McDonald’s Portugal.

Com criatividade da TBWA\BBDO, a campanha foi desenvolvida para o mercado nacional e marca presença em televisão, exterior, digital, rádio e nos pontos de venda, através de uma abordagem integrada. A OMD foi a responsável pelo planeamento de meios