Metro de Lisboa prevê serviço encerrado na quinta-feira devido à greve

A administração da Metro de Lisboa anunciou que prevê que o serviço seja encerrado entre as 23:00 desta quarta-feira e as 06:30 de sexta-feira, devido à greve dos trabalhadores, acontecendo o mesmo no dia 14 de abril.

Para este período de greve, não foram decretados serviços mínimos, apesar do pedido da administração, que não foi deferido em tribunal.

Horas antes do plenário dos trabalhadores, agendado para as 23:00, que se destina a decidir sobre se mantêm a greve de 24 horas na quinta-feira ou não, a Metropolitano de Lisboa emitiu um comunicado em que dá conta da previsão de que “o serviço de transporte será afetado no período determinado” pelas greves de dia 9 e 14 de abril.

“Embora as reivindicações incidam sobre seis das cerca de 40 categorias profissionais existentes no Metropolitano de Lisboa, correspondentes a aproximadamente 6% dos 1.600 trabalhadores, as condições de operação ficam comprometidas na sua globalidade”, pode ler-se na nota.

Segundo a administração, até às 16:30 foram mantidas “negociações com as organizações representativas dos trabalhadores”, tendo apresentado, diz, “soluções concretas para cada uma das matérias suscitadas pelas organizalões sindicais”, entre ações já em curso e medidas previstas.

“O Metropolitano de Lisboa considera ter dado uma resposta cabal às reivindicações relacionadas com o pré-aviso de greve, prestando um contributo relevante para ultrapassar os fundamentos que estão na sua origem. O Metropolitano de Lisboa reitera que, ao longo deste processo, foi mantido um esforço sério, responsável e de boa-fé”, afirmam.

Os trabalhadores tinham comunicado a intenção de realizar uma greve de 24 horas na quinta-feira e na terça-feira da próxima semana, relacionada com o incumprimento de acordos assinados em 2019, nomeadamente ao nível da formação e organização do trabalho, rejeitando a dirigente sindical da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), Sara Gligó, que estejam em causa aumentos salariais.