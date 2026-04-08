Montenegro avisa que “será indesculpável” falta de acordo para revisão da lei laboral
Primeiro-ministro diz que será "indesculpável que o país não aproveite esta oportunidade de poder pagar melhores salários e ter empresas mais competitivas".
O presidente do PSD considerou esta quarta-feira que “será indesculpável” se não for possível chegar um acordo que permita rever a legislação laboral “e aproveitar a oportunidade” de valorizar os salários de todos os trabalhadores.
Luís Montenegro falava no início do Conselho Nacional do PSD, numa intervenção aberta à comunicação social, na véspera de a UGT reunir o seu secretariado e decidir se aprova ou não um acordo em sede de concertação social sobre esta matéria.
“Francamente, com toda a aproximação por parte de todos os intervenientes – em particular o Governo – será de facto indesculpável que o país não aproveite esta oportunidade de poder pagar melhores salários e ter empresas mais competitivas”, afirmou o primeiro-ministro, numa reunião na qual também participa e foi aplaudida a ministra do Trabalho.
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