Mota-Engil assina contrato de 113 milhões com Petrobras

A Mota-Engil anunciou esta quarta-feira que assinou um contrato com a Petrobras no valor de aproximadamente 113 milhões de euros através da subsidiária no Brasil.

O grupo de construção, através da Mota-Engil Brasil, fechou um novo acordo com a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) para execução de serviços de engenharia, preparação, remoção e destinação final (EPRD) de sistemas submarinos de produção de petróleo, no âmbito do denominado “Portfólio 2”, localizado na Bacia de Campos. Em causa está um modelo utilizado aquando do encerramento de operações petrolíferas, que envolve o planeamento e a limpeza das estruturas.

Neste caso específico, também implica atividades de descomissionamento, mas em aproximadamente 305 kms de linhas submarinas, incluindo “dutos flexíveis de produção, injeção e gas lift, umbilicais eletro-hidráulicos, cabos elétricos e de fibra ótica, bem como a remoção de equipamentos submarinos e sistemas de ancoragem abandonados no leito marinho”, segundo a informação divulgada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O recém-rubricado contrato da construtora liderada por Carlos Mota dos Santos, no total de 728 milhões de reais brasileiros, terá uma duração estimada de 1.825 dias, o que equivale a cerca de cinco anos. Os trabalhos vão abranger profundidades que variam entre os 100 e os 1.800 metros.

Com esta adjudicação, a Mota-Engil Brasil “vê reforçado o seu posicionamento estratégico no mercado em crescimento de descomissionamento offshore, evidenciando mais uma vez a sua capacidade técnica, operacional e de gestão para a execução de projetos complexos em águas profundas e ultra profundas, em conformidade com os mais elevados padrões de segurança, qualidade e responsabilidade social e ambiental requeridos pela indústria de óleo e gás“, lê-se no documento enviado à CMVM.

Na bolsa de Lisboa, as ações da Mota-Engil fecharam a sessão com um disparo de 8,31% para 5,03 euros cada.

Notícia atualizada com mais informação às 18h41