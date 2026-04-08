Museu das Notícias encerra instalações físicas em Sintra e mantém presença no digital

O NewsMuseum vai encerrar a sua vertente física em Sintra, após 10 anos de atividade, mantendo apenas presença digital, anunciaram esta quarta-feira os responsáveis pelo projeto.

Numa nota publicada na rede social Facebook, os responsáveis do NewsMuseum justificam o encerramento físico com a evolução do “sistema mediático”, sublinhando que o conceito de museu se tornou “obsoleto” no formato físico.

“O tempo, mais rápido do que poderíamos supor, veio testemunhar uma evolução sem precedentes, na rapidez e na profundidade, no modo como os cidadãos e as cidadãs deste mundo contemporâneo têm acesso à informação… Este sistema está a levar à desistência daqueles que investem na produção do facto e atrai uma nova indústria centrada nas perceções. E, em consequência desta nova paisagem mediática, o NewsMuseum está a ficar obsoleto, pelo menos na sua experiência física em Sintra”, lê-se na nota.

Outro dos motivos evocados pela organização é a condição do edifício que alberga o museu, que tem “sofrido natural desgaste com o passar dos anos”, situação que “por ocasião das intempéries” obrigou a encerramentos pontuais.

“Por este conjunto de razões entendemos que chegou o momento de encerrar a vertente física do NewsMuseum, mantendo uma presença digital que estamos agora mesmo a reforçar por forma a atender sobretudo àqueles, professores e estudantes de escolas de todo o país, que a ela recorrem para efeitos didáticos”, acrescenta a nota.

No entanto, os responsáveis do NewsMuseum admitem vir a desenvolver, no futuro, uma nova experiência física “adaptada às realidades do mundo mediático contemporâneo”. Inaugurado em 25 de abril de 2016, o NewsMuseum recebeu ao longo da sua atividade milhares de visitantes, incluindo alunos de 283 escolas de todo o país, tendo sido criado sem recurso a financiamento público.