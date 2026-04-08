Musk tenta remover Sam Altman da liderança da OpenAI em tribunal

Elon Musk está a tentar remover Sam Altman da liderança da OpenAI, no âmbito do processo judicial em que o multimilionário contesta a conversão da empresa do ChatGPT numa entidade com fins lucrativos.

Segundo a Bloomberg, Musk afirma, num documento associado ao processo, que o objetivo desta ação é “desfazer a conversão e reestruturação com fins lucrativos da OpenAI”, o que implica também a remoção do presidente da detentora da organização, Greg Brockman.

O magnata, dono de empresas como Tesla, SpaceX e xAI, procura ainda uma ordem judicial que restabeleça o estatuto da empresa como organização de investigação sem fins lucrativos.

Musk avança também, nesta peça do processo, que qualquer indemnização que venha a receber no âmbito do julgamento, marcado para este mês, será atribuída à estrutura solidária da OpenAI. “As medidas que Musk pretende solicitar estão ligadas ao seu objetivo de evitar a subordinação de uma instituição de caridade pública a interesses privados e lucrativos”, lê-se no documento.

A OpenAI respondeu nas redes sociais e descreveu o processo como “uma campanha de assédio movida por ego, ciúmes e o desejo de atrasar um concorrente”. O documento surge um dia depois de Jason Kwon, diretor de estratégia da OpenAI, ter pedido às autoridades da Califórnia e de Delaware que investigassem Musk por possível “comportamento impróprio e anticompetitivo”.

Musk foi cofundador da OpenAI com Altman em 2015, mas deixou a organização em 2018. Em 2023, criou a xAI, atual rival da OpenAI. Em fevereiro, a OpenAI rejeitou a sua oferta não solicitada de 97,4 mil milhões de dólares pelos ativos da organização sem fins lucrativos, completando meses depois a sua reestruturação com fins lucrativos, permitindo angariar capital e preparar uma possível abertura de capital.