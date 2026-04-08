NATO foi “testada e falhou”. Trump prepara-se para discutir saída da aliança atlântica

Donald Trump deverá discutir com Mark Rutte a saída do país da NATO, referiu Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, esta quarta-feira durante o briefing com os jornalistas.

O cessar-fogo de duas semanas fechado entre o EUA e o Irão dominou o briefing, mas antes do encontro do secretário-geral da NATO Mark Rutte, com Donald Trump, a porta-voz da Casa Branca disse ter uma mensagem do presidente dos EUA sobre a Aliança Atlântica: “Foram testados e falharam.”

Leavitt referiu ainda que Trump estava entusiasmado com uma conversa com Rutte e que a saída dos EUA da NATO seria provavelmente discutida. “É algo que o presidente tem falado, e penso que é algo que o presidente irá discutir em algumas horas com o secretário-geral Rutte”, disse a porta-voz, citada pela Reuters.

Trump tem vindo a ameaçar com a saída da NATO depois de vários países europeus membros da Aliança Atlântica terem fechado bases ou espaço aéreo a aviões norte-americanos em trânsito para o Médio Oriente e se terem recusado a enviar forças militares para desbloquear o Estreito de Ormuz enquanto o conflito estivesse a decorrer.