Países do Golfo querem drone ucraniano de baixo custo para conter ataques iranianos

Os países do Golfo, incluindo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, querem reforçar a defesa da região com um drone de interceção de mísseis ucraniano de baixo custo como uma forma mais barata de contrariar os ataques iranianos, que têm esgotado as reservas de mísseis fabricados nos Estados Unidos da América, avança a Reuters.

O Golfo e as forças dos EUA têm dependido de mísseis para abater os drones produzidos por Teerão, incluindo os drones militares de ataque “Shaheds” ou drones kamikaze ou suicidas, que têm sido usados pelo Irão.

Enquanto os mísseis intercetores norte-americanos Patriot podem custar cerca de 4 milhões de dólares cada (cerca de 3,4 milhões de euros), o custo dos drones de ataque usados pelas forças iranianas ronda os 20.000 dólares (o que equivale a 17 mil euros). Os EUA em conjunto com os estados do Golfo procuram mudar o custo do combate aéreo, com sistemas de defesa e interceção de mísseis mais baratos.

“Todos começaram a fazer as contas. Simplesmente não faz sentido económico e as pessoas estão finalmente a perceber isso”, afirmou Toru Tokushige, diretor executivo da japonesa Terra Drone parceira da startup ucraniana Amazing Drones, citado pela Reuters. Desde o começo da guerra, a empresa recebeu vários pedidos de informação dos seus drones no Médio Oriente, acrescentou Tokushige à agência noticiosa. As duas empresas desenvolveram o Terra A1, um drone intercetor, para contrariar ataques de drone kamikaze lançados por Moscovo à Ucrânia.

“A Terra Drone já fornece drones de vigilância à empresa petrolífera estatal saudita Aramco e poderá usar a sua presença na região para ajudar a estabelecer a produção de drones intercetores no Médio Oriente”, disse ainda Tokushige.