Pal Arinsal encerra a melhor temporada desde a sua integração na Grandvalira Resorts

Pal Arinsal encerrou a temporada de inverno de 2025-2026 com resultados recorde, atingindo 460 788 dias de esqui vendidos, o que representa um crescimento de 9,1% em relação ao inverno anterior.

O crescimento na venda de forfaits foi notável, especialmente no segmento de Forfait de Temporada, que somou cerca de 6.000 dias adicionais. Além disso, o número de clientes do Nord Pass e do Andorra Pass aumentou 13,76%. Este desempenho verificou-se apesar de a temporada ter durado 123 dias, dez a menos do que a anterior.

Durante o fim de semana prolongado da Purísima, a temporada começou em força, e o período natalício consolidou-se como um dos melhores dos últimos anos. O mês de janeiro destacou-se por um crescimento de 24% no volume de negócios, superando até mesmo os recordes do ano anterior. A estação também registou um crescimento no mês de março, que apresentou um aumento de 16%.

A estação registou um aumento de 20,4% nas vendas diretas ao cliente, destacando-se as vendas de forfaits de um dia, que cresceram 15%. Este crescimento foi impulsionado pela facilidade de acesso à estação, que foi menos afetada durante episódios de condições meteorológicas adversas.

CRESCIMENTO NA ESCOLA E NA RESTAURAÇÃO

A escola de esqui e snowboard registou um aumento de 14%, reafirmando-se como um destino ideal para famílias. Além disso, os estabelecimentos de restauração cresceram 9,7%, confirmando a boa aceitação das propostas gastronómicas. A renovação destes espaços criou ambientes acolhedores com uma oferta culinária variada.

O crescimento foi observado em todos os segmentos de clientes. O público adulto aumentou 12,7%, enquanto o segmento júnior cresceu 11,1%. Verificou-se também um aumento de 16,7% no público não esquiador, atraído pela oferta complementar de atividades e restauração.

As vendas do forfait de temporada Nord Pass cresceram 9%, refletindo a boa aceitação entre os utilizadores habituais. Este passe permite desfrutar de Pal Arinsal e Ordino Arcalís de forma ilimitada. A promoção destes forfaits estará disponível até 30 de junho ou até esgotar as unidades.

NEVE ABUNDANTE E SATISFAÇÃO DO CLIENTE

A temporada foi marcada por precipitações abundantes, permitindo oferecer espessuras de neve de até dois metros. Com um total de 540 centímetros acumulados, esta foi a temporada com mais neve em 22 anos, 34% a mais do que no inverno passado. Isto beneficiou a afluência à estação, especialmente para grupos familiares.

Desde janeiro, Pal Arinsal tem mantido uma taxa de abertura das pistas superior a 90%, com muitos dias a atingir 100% das instalações operacionais. Esta situação contribuiu para a satisfação global dos clientes, que atribuíram uma nota de 8,91, um aumento de mais de duas décimas em relação à época anterior.

O índice de recomendação também cresceu para 95%. Os visitantes de Espanha continuam a ser o principal mercado, com 53% dos esquiadores, destacando-se a Catalunha como a comunidade autónoma com maior presença. Os clientes internacionais aumentaram 10%, sendo o Reino Unido e a Irlanda os mercados mais representativos.

EVENTOS DESPORTIVOS E ÉPOCA DE VERÃO

Um dos momentos de destaque da época foi a celebração da 15.ª edição da Taça do Mundo de Esqui de Montanha ISMF Comapedrosa Andorra, que reuniu 108 atletas de 20 países. Embora a Sprint tenha sido cancelada devido a condições meteorológicas adversas, a Vertical Race decorreu com sucesso.

Com a temporada de inverno encerrada, Pal Arinsal prepara-se para o verão, tornando-se o epicentro do BTT nos Pirenéus. O Bike Park e o Bike World abrirão a 20 de junho, coincidindo com o ANDBike Festival. O Bike Park, reconhecido pela qualidade dos seus circuitos, acolherá uma nova Taça do Mundo de BTT de 9 a 12 de julho.

A estação irá também oferecer atividades para todos os públicos, desde zonas de iniciação até percursos para bicicletas elétricas, consolidando a sua posição como um destino de prestígio internacional. A diversificação da oferta e o foco na experiência do cliente continuarão a ser prioritários nos próximos meses.

Com estes resultados, Pal Arinsal posiciona-se como uma referência no setor do esqui e da montanha, demonstrando um crescimento sustentável e um compromisso com a qualidade do serviço. A estância prepara-se para continuar a atrair visitantes tanto no inverno como no verão, mantendo o seu apelo como destino turístico integral.