Piquenique de luxo junta 10 restaurantes no Parque Eduardo VII em Lisboa

A criadora de eventos Lohad lança a primeira edição de Um Domingo na Avenida, a 3 de maio, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, entre as 12h00 e as 19h00, levando para a relva pratos de 10 restaurantes e 2 concertos.

O evento reúne os restaurantes Addiction, Cervejaria Liberdade, Cura, Davvero, Eleven, Four Seasons Ritz, Praia no Parque, Rossio Gastrobar, Rubro e Selllva, cada um com um prato criado para um percurso gastronómico partilhado.

A programação inclui dois concertos, com a Orquestra Académica Metropolitana, às 15h00 e David Fonseca às 17h00, integrados numa experiência que combina música e restauração associada à Avenida da Liberdade .

Os bilhetes estão disponíveis em duas modalidades: Experiência, que custa 150 euros para duas pessoas e até duas crianças, incluindo 10 pratos e 1 garrafa de vinho, e Premium, que sobe para 300 euros e acrescenta o cesto de piquenique.

A Lohad tem no seu currículo projetos como o Presidencial Train, distinguido em 2017 com o prémio BEA de Melhor Evento do Mundo, e o festival gastronómico Chefs on Fire, criado em 2018, posicionando este novo evento no segmento premium de experiências gastronómicas e culturais .