Quanto vou receber de reforma? Segurança Social lança simulador de pensões (também) na app

O simulador de pensões da Segurança Social já está disponível também na app, permitindo a qualquer cidadão “estimar o valor da sua futura reforma” diretamente no telemóvel. Aquando do lançamento desta ferramenta no site da Segurança Social, foram feitas quase 450 mil simulações só na primeira semana.

“A funcionalidade de Simulação de Pensões, que já era uma das ferramentas mais consultadas no portal da Segurança Social, está agora disponível diretamente na app da Segurança Social. Esta evolução permite que qualquer cidadão possa estimar o valor da sua futura reforma através do dispositivo móvel, com total conveniência e rapidez“, foi anunciado esta semana.

O simulador em causa utiliza os dados da carreira contributiva registada para estimar o valor da pensão de velhice. “Esta ferramenta é essencial para que possa tomar decisões mais fundamentadas sobre o seu percurso profissional e identificar o momento ideal para a passagem à reforma, tendo em conta a aplicação de eventuais penalizações (por antecipação) ou bonificações (por adiamento)”, detalha a Segurança Social.

Em concreto, este simulador permite fazer uma estimativa automática do valor a receber e tentar diferentes datas de passagem à pensão, percebendo o seu impacto no montante da prestação. Os resultados obtidos, porém, são “meramente indicativos”, servindo apenas de “guia de apoio”.

“Esta nova funcionalidade representa mais um passo na estratégia de digitalização da Segurança Social, colocando a informação relevante mais perto de si e simplificando a interação com os serviços públicos”, é frisado na nota publicada.