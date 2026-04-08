Ramada paga dividendo de 0,24 euros por ação a partir de 24 de abril
A partir de 22 de abril inclusive, os títulos da Ramada vão ser transacionados na Euronext Lisbon, sem direito a este dividendo.
A Ramada – Investimentos e Indústria vai pagar, a partir de 24 de abril, um dividendo bruto de 0,24 euros por ação, relativo a 2025, indicou esta quarta-feira a empresa.
“A Ramada informa os senhores acionistas que, a partir do próximo dia 24 de abril de 2026, se encontram a pagamento os dividendos relativos ao exercício de 2025”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Segundo a empresa, o dividendo ilíquido é de 0,24 euros por ação e o agente pagador é o banco BPI. A partir de 22 de abril inclusive, os títulos da Ramada vão ser transacionados na Euronext Lisbon, sem direito a este dividendo.
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