Combustíveis

Em atualização Revendedores já preveem descida dos combustíveis na próxima semana após tréguas no Médio Oriente

À luz do alívio no petróleo, a vice-presidente da associação que reúne as estações de abastecimento de combustível prevê que haja um alívio nos preços, mas nunca "uma quebra assim tão significativa".

A vice-presidente da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), Mafalda Trigo, afirma que o preço dos combustíveis deverá baixar na próxima semana, na sequência da forte descida do custo do petróleo na manhã desta quarta-feira, resultado da trégua de duas semanas entre os EUA e o Irão.

Neste momento, [os combustíveis] já estão com uma previsão de baixa, mas ainda não temos valores. Se formos a ver os mercados internacionais, supõe-se que vai baixar“, disse ao ECO a vice-presidente da associação que reúne os postos de abastecimento.

Questionada sobre em que medida deverão baixar os preços, a responsável assume que “numa próxima semana nunca vai haver uma quebra assim tão significativa”, mas espera que possa ser “anulado o aumento da semana passada”.

Esta madrugada, Donald Trump anunciou na sua rede social um cessar-fogo de duas semanas que inclui a suspensão de bombardeamentos, condicionada à reabertura do estreito pelo qual passava 20% do comércio mundial de crude antes dos ataques de 28 de fevereiro.

O barril de Brent, que é a referência nos preços de petróleo para a Europa, cai 13,71% para 94,32 dólares, o valor mais baixo desde 11 de março. Em abril, o barril já corrige 20% desde o início deste mês, após disparar 64% em março. Os analistas da XTB lembram, porém, que o tráfego pelo Estreito de Ormuz poderá permanecer limitado a 10 a 15 navios por dia, o que “implicaria a persistência de estrangulamentos e problemas de abastecimento”. Assim, “o crescimento da oferta poderá permanecer estruturalmente limitado”, afirmam.

Os preços da gasolina e do gasóleo dependem das cotações nos mercados internacionais de cada um destes derivados de petróleo. Desde o início da guerra, a 28 de fevereiro, até ao dia de hoje, o preço médio do gasóleo em Portugal aumentou 55 cêntimos por litro, enquanto a gasolina subiu 26 cêntimos.

(Notícia atualizada pela última vez às 11h26 com mais informação)

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