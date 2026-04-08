Revolut abre nova sede em Paris para expansão na Europa Ocidental

A Revolut prepara-se para abrir a sua nova sede para a Europa ocidental em Paris, que incluirá as operações portuguesas, num movimento que permitirá à fintech de 75 mil milhões de dólares acelerar o seu crescimento no continente.

O banco digital assinou um contrato de arrendamento com a duração de dez anos no cruzamento entre o distrito de Bourse, o coração histórico das finanças francesas, e o bairro do Sentier, um dos centros tecnológicos da cidade também conhecida como a ‘Silicon Valley de Paris’.

A sede em Paris, cuja abertura está prevista para o início de 2027, servirá como o centro das operações da Revolut na Europa Ocidental, apoiando a expansão em mercados estratégicos, incluindo França (mais de 7 milhões de clientes), Espanha (mais de 6 milhões), Itália (4,5 milhões), Alemanha (3 milhões), Irlanda (3 milhões) e Portugal (mais de 2 milhões de clientes).

O banco irá instalar a sua nova sede num edifício do final do século XIX totalmente renovado e ocupará 2.417 metros quadrados de escritórios, distribuídos por seis pisos.

O anúncio surge numa altura em que a Revolut está a reforçar o investimento em França e na Europa Ocidente, depois do pedido de licença bancária em França, onde o novo banco deverá contratar mais de 1.500 trabalhadores, num investimento de mil milhões de euros. Em Portugal, na sequência da abertura da sucursal no ano passado, pretende superar os 2,5 milhões de clientes.

A licença bancária francesa permitirá reforçar a sua capacidade de oferecer serviços financeiros, designadamente nos empréstimos para a compra de casa e soluções de poupança. A Revolut já tem licença de banco europeu, sendo regulado pelo Banco Central da Lituânia e Banco Central Europeu.

“Ao combinar uma localização central, uma forte conectividade internacional e arredores vibrantes e de prestígio, esta foi uma escolha natural para a nossa sede na Europa Ocidental. Encarna a nossa ambição de unir o melhor de dois mundos: bases bancárias sólidas e inovação de vanguarda. Esta nova sede será o local onde as nossas equipas se unem para construir o futuro da banca na Europa”, salienta Béatrice Cossa-Dumurgier, CEO da Revolut para a Europa Ocidental, em comunicado.

“Com mais de 25 milhões de clientes, a Europa Ocidental é agora a maior região da Revolut e a que apresenta o crescimento mais rápido — mantendo ainda um potencial significativo por explorar. França está no centro deste dinamismo, e foi por isso que escolhemos Paris para a nossa sede regional”, acrescenta Antoine Le Nel, Chief Growth and Marketing Officer.

A Revolut, com mais de 70 milhões de clientes em todo o mundo, registou receitas de 4,5 mil milhões de libras no ano passado. Em setembro, arrancou com um processo que permitirá ao staff vender ações com uma avaliação de 75 mil milhões de dólares.