Seguro escolhe ex-vice da Anacom João Miguel Coelho para conselheiro económico
João Miguel Coelho passou pelo Banco de Portugal, foi coordenador da UTAO e vice da Anacom. Agora será consultor de António José Seguro para os assuntos económicos.
O Presidente da República, António José Seguro, escolheu o economista João Miguel Coelho, ex-coordenador da UTAO e ex-vice da Anacom, como consultor económico. A informação foi inicialmente avançada pelo Sol e confirmada pelo ECO.
João Miguel Coelho foi vice-presidente do Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) entre 2018 e 2023 e coordenador da UTAO (Unidade Técnica de Apoio Orçamental) entre 2011 e 2017. Em 2024, foi nomeado pelo ministro das Finanças como membro do conselho que coadjuva o mediador do crédito.
No curriculum, incluem-se várias funções no Banco de Portugal, para onde entrou em 2000, tendo exercido funções de coordenador de núcleo das estatísticas de contas nacionais financeiras (2004-2008), coordenador de núcleo das estatísticas da balança corrente e de capital (2009-2010) e economista no departamento de estatística (2000-2003).
No plano académico, foi assistente convidado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (1999-2000), na Escola Superior de Biotecnologia (2003-2005) e na Católica Lisbon School of Business and Economics da Universidade Católica Portuguesa (desde 2005), tendo lecionado as disciplinas de Introdução à Economia, Introdução à Gestão, Princípios Fundamentais de Política Económica, Estratégia e Globalização, Microeconomia e Fundamentos de Macroeconomia.
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