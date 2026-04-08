Pessoas

Seguro escolhe ex-vice da Anacom João Miguel Coelho para conselheiro económico

João Miguel Coelho passou pelo Banco de Portugal, foi coordenador da UTAO e vice da Anacom. Agora será consultor de António José Seguro para os assuntos económicos.

O Presidente da República, António José Seguro, escolheu o economista João Miguel Coelho, ex-coordenador da UTAO e ex-vice da Anacom, como consultor económico. A informação foi inicialmente avançada pelo Sol e confirmada pelo ECO.

João Miguel Coelho foi vice-presidente do Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) entre 2018 e 2023 e coordenador da UTAO (Unidade Técnica de Apoio Orçamental) entre 2011 e 2017. Em 2024, foi nomeado pelo ministro das Finanças como membro do conselho que coadjuva o mediador do crédito.

No curriculum, incluem-se várias funções no Banco de Portugal, para onde entrou em 2000, tendo exercido funções de coordenador de núcleo das estatísticas de contas nacionais financeiras (2004-2008), coordenador de núcleo das estatísticas da balança corrente e de capital (2009-2010) e economista no departamento de estatística (2000-2003).

No plano académico, foi assistente convidado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (1999-2000), na Escola Superior de Biotecnologia (2003-2005) e na Católica Lisbon School of Business and Economics da Universidade Católica Portuguesa (desde 2005), tendo lecionado as disciplinas de Introdução à Economia, Introdução à Gestão, Princípios Fundamentais de Política Económica, Estratégia e Globalização, Microeconomia e Fundamentos de Macroeconomia.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Seguro escolhe ex-vice da Anacom João Miguel Coelho para conselheiro económico

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Força Aérea interceta avião russo no Báltico

Ana Marcela,

Esta é a nona participação da Força Aérea Portuguesa em missões de policiamento aéreo nos países bálticos e a segunda vez a operar a partir da Estónia. A missão NATO decorre até 31 de julho.