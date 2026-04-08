Sindicato alemão convoca greve do pessoal de cabine da Lufthansa na sexta-feira
"Todos os voos" operados por estas duas companhias da Lufthansa, "com partida dos aeroportos de Frankfurt e Munique", os dois principais do país, "serão afetados",
O sindicato UFO convocou esta quarta-feira o pessoal de cabine das companhias aéreas alemãs Lufthansa e CityLine para um dia de greve na sexta-feira, no âmbito de um conflito laboral que dura há meses.
“Todos os voos” operados por estas duas companhias do grupo europeu, “com partida dos aeroportos de Frankfurt e Munique”, os dois principais do país, “serão afetados”, afirmou o sindicato Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) em comunicado.
As negociações centram-se em questões que incluem as condições de trabalho dos 19.000 trabalhadores da Lufthansa e as garantias sociais para os 800 membros que trabalham para a Cityline, que enfrenta um encerramento gradual no âmbito de uma reestruturação.
“Esta situação poderia ter sido evitada, a responsabilidade recai sobre a Lufthansa, que até agora nem sequer conseguiu apresentar uma proposta digna de negociação”, afirmou Joachim Vázquez Bürger, do UFO, ao anunciar a greve. A Lufthansa é uma de duas concorrentes preferenciais à compra da companhia aérea portuguesa TAP.
O processo de venda parcial da companhia aérea nacional, relançado pelo Governo em 2025, ficou reduzido a dois candidatos, depois da saída do International Airlines Group (IAG), mantendo-se na corrida os grupos Air France-KLM e Lufthansa.
A decisão final implicará ainda um conjunto de passos formais, incluindo a aprovação em Conselho de Ministros e a obtenção de ‘luz verde’ das autoridades europeias de concorrência, num processo que o executivo pretende concluir até ao verão.
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