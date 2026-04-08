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Sotheby’s leva a leilão coleção recorde de Cartier

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A coleção de mais de 300 relógios deverá superar 15 milhões de dólares até dezembro.

A Sotheby’s vai levar a leilão uma coleção de mais de 300 relógios vintage da Cartier, com vendas em Hong Kong, Genebra e Nova Iorque até dezembro, e uma estimativa total superior a 15 milhões de dólares, avança a Bloomberg (acesso pago).

A primeira venda realiza-se em Hong Kong a 24 de abril. A peça central é um Cartier London Crash em ouro amarelo de 1987, estimado entre 400 mil e 800 mil dólares, e que será um de apenas três produzidos nesse ano.

Cartier Crash 1987

 

A coleção resulta de 25 anos de aquisições por um único colecionador e reúne exemplares dos ateliers da Cartier em Paris, Londres e Nova Iorque. Inclui modelos como Santos, Tank, Baignoire, Cintrée e Octagonal, além de um Crash cujo desenho original remonta a 1967 e do qual terão sido feitos menos de uma dúzia de exemplares entre 1967 e 1970.

Segundo a Bloomberg, a relevância comercial da Cartier surge num momento em que a Richemont divulgou receitas recorde acima de 20 mil milhões de francos suíços no último exercício fiscal, cerca de 25 mil milhões de dólares. O analista da Vontobel Jean Philippe Bertschy estima que a Cartier represente cerca de 53 % das vendas totais do grupo.

Depois de Hong Kong, a Sotheby’s leva as vendas Important Watches para Genebra a 10 de maio e para Nova Iorque a 15 de junho. Sam Hines, chairman global da divisão de relógios da leiloeira, disse em comunicado que a coleção se distingue pela amplitude e pela concentração de peças da Cartier London.

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