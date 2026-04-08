Stellantis nomeia Zineb Ghout para gestão das marcas em Portugal e Espanha

  • ECO
  • 20:54

Zineb Ghout passa a gerir as 14 marcas do gigante do setor automóvel na Península Ibérica, nomeadamente Alfa Romeo, Citroën, Opel y Peugeot, Fiat, Jeep e Lancia.

Com um percurso profissional na indústria automóvel, Zineb Ghout é a nova managing director do grupo Stellantis para Portugal e Espanha, sucedendo a Marco Cane que assumiu a função em dezembro de 2024. Cane passa agora a ocupar o cargo de profitable volume growth, noticiou esta quinta-feira o jornal El Economista.

A argelina Zineb Ghout assumiu cargos de direção na Peugeot a nível europeu, e trabalhou durante duas décadas na Renault na Argélia, Portugal, Espanha e França. Agora assume a gestão das 14 marcas do gigante do setor automóvel na Península Ibérica, nomeadamente Alfa Romeo, Citroën, Opel y Peugeot, Fiat, Jeep e Lancia. Terá ainda a seu cargo as áreas de veículos usados, pós-venda, peças e serviços.

O grupo Stellantis foi constituído em 2021, após a fusão entre a italiana Fiat Chrysler e a francesa PSA Group. Mas a companhia, sob liderança de Antonio Filosa, tem enfrentado várias dificuldades, desde a quebra da procura à concorrência chinesa e as tarifas sobre as exportações para os EUA.

Comentários ({{ total }})

