Trégua faz petróleo afundar mais de 15% para menos de 100 dólares por barril

⚡ ECO Fast Os preços do petróleo caíram mais de 15% após EUA e Irão terem acordado um cessar-fogo de duas semanas.

O WTI desceu para 95,55 dólares e o Brent para 92,85 dólares, aliviando a pressão que existia no mercado.

Agora, os investidores aguardam ações concretas para garantir a reabertura do Estreito de Ormuz.

Os preços do petróleo afundam nesta quarta-feira mais de 15% e negoceiam abaixo dos 100 dólares, depois de Donald Trump ter adiado o ultimato ao Irão e de Teerão ter-se declarado disposta a negociar um cessar-fogo permanente.

Por volta da 1h15 em Lisboa, o preço do WTI, referência americana do petróleo bruto, descia 15,40% para 95,55 dólares. Já o barril de Brent do Mar do Norte, referência do mercado mundial, descia 15,03%, para 92,85 dólares. Ambos negociavam abaixo da barreira simbólica dos 100 dólares, num mercado aliviado pela perspetiva de um cessar-fogo no Irão e do desimpedimento do Estreito de Ormuz.

“Aceito suspender os bombardeamentos e os ataques contra o Irão durante duas semanas”, declarou o Presidente norte-americano na plataforma de que é o dono, Truth Social, pouco mais de uma hora antes do fim do ultimato que tinha reforçado na véspera (20h00 em Washington, 1h00 em Lisboa), na sequência de discussões com mediadores paquistaneses.

O cessar-fogo está condicionado à reabertura do Estreito de Ormuz, o que o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, também confirmou. Teerão anunciou ainda negociações com a parte americana para pôr fim à guerra a partir de sexta-feira em Islamabad e durante duas semanas, aceitando reabrir o Estreito de Ormuz se os ataques israelo-americanos cessarem. “Se os ataques contra o Irão cessarem, as nossas poderosas forças armadas cessarão as suas operações defensivas”, declarou Araghchi no X.

“Durante um período de duas semanas, será possível uma passagem segura pelo Estreito de Ormuz, em coordenação com as forças armadas iranianas e tendo em conta as limitações técnicas”, acrescentou, momentos depois de os Estados Unidos e o Irão terem concordado em negociar, durante duas semanas, uma solução pacífica para a guerra no Médio Oriente.

Antes destes anúncios, o preço do WTI estava a subir cerca de 70% desde o início da guerra, no final de fevereiro. “Assim que a Casa Branca recuou e substituiu a escalada iminente por um cessar-fogo condicional de duas semanas, o mercado do petróleo começou a recuperar um funcionamento mais fluido e equilibrado”, com o desaparecimento do “prémio de risco” dos últimos dias, constatou Stephen Innes, da SPI Asset Management, citado pela AFP.

Os investidores “esperavam desesperadamente notícias encorajadoras há várias semanas e, ainda mais desesperadamente, ver medidas concretas tomadas com vista a uma desescalada”, confirmou Michael Brown, da corretora Pepperstone.

“No entanto, para que esta evolução se confirme, os operadores precisarão de mais do que simples declarações diplomáticas. Terão de constatar uma retoma efetiva do tráfego no Estreito de Ormuz. Enquanto não estiver visivelmente reaberto, tratar-se-á de simples liquidações de posições, em vez de uma reavaliação sustentável dos preços”, advertiu Innes.