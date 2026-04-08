Tudo o que já se sabe sobre o cessar-fogo no conflito no Médio Oriente

Duas horas antes de expirar o prazo que tinha dado ao Irão para reabrir o crucial Estreito de Ormuz sob pena de sofrer ataques devastadores que incluíam “a morte de uma civilização” inteira, Donald Trump anunciou na sua rede social um cessar-fogo de duas semanas que inclui a suspensão de bombardeamentos, condicionada à reabertura do estreito pelo qual passava 20% do comércio mundial de crude antes dos ataques de 28 de fevereiro.

Negociado pelo Paquistão, o acordo foi aceite pelo Irão, que apresentou a notícia como uma vitória sobre os EUA, alegando que Trump tinha aceitado as condições para pôr fim às hostilidades. Segundo a Casa Branca, Israel também aceitou os termos do cessar-fogo.

Nos mercados, as reações foram imediatas e dramáticas, com os preços do petróleo a afundarem cerca de 15% para abaixo dos 100 dólares por barril, as principais praças bolsistas asiáticas a dispararem mais de 5% e os futuros dos índices acionistas em Wall Street a avançarem 2% e os da Europa acima de 5%.

Veja aqui os principais desenvolvimentos e reações:

O que disseram Trump e o outros protagonistas:

O presidente americano fez dois telefonemas antes de anunciar o cessar-fogo: um para o chefe do exército paquistanês, Asim Munir, e outro para o primeiro-ministro israelita , Benjamin Nethanyahu.

, Benjamin Nethanyahu. Logo a seguir, Donald Trump escreveu o seguinte na sua rede Truth Social: “Com base nas conversas com o primeiro-ministro Shehbaz Sharif e o marechal de campo Asim Munir, do Paquistão, nas quais solicitaram que eu suspendesse a força destrutiva que seria enviada esta noite para o Irão, e desde que a República Islâmica do Irão concorde com a ABERTURA TOTAL, IMEDIATA e SEGURA do Estreito de Ormuz, concordo em suspender o bombardeamento e o ataque ao Irão por um período de duas semanas “.

Trump sublinhou que “será um CESSAR-FOGO de ambos os lados”, e que “a razão para tal é que já atingimos e excedemos todos os objetivos militares, e estamos muito avançados num acordo definitivo relativo à PAZ a longo prazo com o Irão e à PAZ no Médio Oriente”.

Adiantou que os EUA receberam uma proposta de 10 pontos do Irão e acreditam que constitui uma base viável para a negociação . “Quase todos os vários pontos de discórdia do passado foram acordados entre os Estados Unidos e o Irão, mas um período de duas semanas permitirá que o acordo seja finalizado e consumado”.

O Irão afirmou que suspenderia os seus ataques caso os ataques contra o país cessassem e que seria possível garantir a passagem segura pelo Estreito de Ormuz durante duas semanas, em coordenação com as forças armadas iranianas, de acordo com uma declaração do ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi.

durante duas semanas, em coordenação com as forças armadas iranianas, de acordo com uma declaração do ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi. O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão apresentou o acordo como uma vitória sobre os EUA, alegando que Trump tinha aceitado as condições para pôr fim às hostilidades.

Fonte da Casa Branca confirmou que Israel também aceitou o acordo e vai suspender os ataques ao Irão durante duas semanas.

O Conselho Supremo de Segurança do Irão anunciou que negociações com os Estados Unidos terão início na sexta-feira, em Islamabad, após ter apresentado uma proposta de 10 pontos a Washington através do Paquistão, segundo noticiou a comunicação social estatal iraniana, acrescentando que as conversações não significam o fim da guerra. O Irão afirmou ainda que as conversações, que poderão durar até 15 dias e ser prolongadas por acordo mútuo, têm como objetivo finalizar os detalhes da proposta, que inclui disposições sobre o trânsito pelo Estreito de Ormuz, o alívio das sanções e a retirada das forças de combate dos EUA das bases regionais.

Quais foram as reações nos mercados?