Wall Street respira de alívio com trégua no Irão. Petrolíferas afundam, tech e aviação disparam

Wall Street respira de alívio com o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irão e acompanha os fortes ganhos registados na Europa, com os principais índices a somarem mais de 3% no arranque da sessão americana.

O S&P 500 acelera 2,50%, para 6.786,11 pontos, e é acompanhado pelo tecnológico Nasdaq e pelo industrial Dow Jones, que avançam 3,33% e 2,95%, respetivamente.

Também do outro lado do Atlântico, as petrolíferas estão sob pressão perante a queda vertiginosa dos preços do barril de petróleo. O WTI cede 17% para dólares e arrasta consigo companhias como a Chevron e Exxon, que perdem 5,2% e 6,8%.

“Os investidores celebram o acordo de cessar-fogo entre os EUA e o Irão por duas semanas, que prevê a suspensão dos ataques norte-americanos em troca da reabertura do Estreito de Ormuz, uma via crucial para o transporte global de energia”, referem os analistas da sala de mercados do BCP numa nota enviada aos clientes.

Trumo anunciou já esta quarta-feira que os EUA vão trabalhar com o Irão para aliviar as tarifas e sanções a Teerão no âmbito do plano de acordo em cima da mesa e que também prevê a reabertura do tráfego do Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do consumo mundial de petróleo.

Os analistas salientam que os ganhos são generalizados, mas alimentam sobretudo os setores mais cíclicos, como o tecnológico: Ndivia, Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon e Apple somam entre 2% e 5%.

A Delta Airlines dispara quase 12% depois de ter mostrado contas acima do esperado, “mas é natural que grande parte do entusiasmo se deva ao momento de mercado”, segundo os analistas do BCP. A United Airlines voa mais de 13%.

O chamado índice do medo Vix, que mede a volatilidade do S&P 500, cai mais de 20%