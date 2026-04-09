5 coisas que vão marcar o dia

Em dia de mais um Conselho de Ministros e do périplo de António José Seguro pela região Centro, no âmbito da sua primeira Presidência Aberta, o secretariado nacional da UGT deverá decidir estratégias de atuação face à proposta de revisão laboral. Ainda por cá, o INE divulga o índice de fevereiro dos custos de construção de habitação nova. Já lá fora, a diretora-geral do FMI faz o habitual discurso antes das Reuniões da Primavera e o OCDE apresenta o relatório “Foundations for Growth and Competitiveness”.

Presidente da República prossegue Presidência Aberta

Prossegue a primeira Presidência Aberta do mandato de António José Seguro na região Centro do país, devastada em janeiro e fevereiro pelo chamado “comboio das tempestades”. Esta quinta-feira o Presidente da República faz um périplo pelos concelhos da Batalha, Pombal, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Alvaiázere, onde contacta com populações e empresários afetados pelo mau tempo.

Quanto custa construir casa nova?

Esta quinta-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o índice de custos de construção de habitação nova referentes a fevereiro deste ano, depois de ter aumentado 3,7% em janeiro. O INE revela igualmente os dados de fevereiro do comércio internacional e do índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas na indústria.

Diretora-geral do FMI faz discurso pré-reuniões da Primavera

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, realiza esta quinta-feira o habitual discurso que antecede as Reuniões da Primavera de 2026 que decorrem entre os próximos dias de 13 e 18 de abril. Em entrevista à Bloomberg, a diretora-geral já anunciou que o FMI vai cortar as previsões de crescimento global devido à guerra no Irão.

Governador do Banco de Portugal na OCDE

A OCDE apresenta esta quinta-feira o relatório “Foundations for Growth and Competitiveness” (Fundamentos para o Crescimento e Competitividade), na sua sede em Paris, seguindo-se depois uma mesa-redonda com a participação do governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira.

UGT define estratégias face à proposta de revisão laboral

O secretariado nacional e o Conselho Geral da UGT têm reuniões agendadas para esta quinta-feira para debater estratégias de atuação face à proposta de revisão laboral. Este encontro surge no seguimento do período de negociações entre o Governo, as confederações patronais e a UGT sobre a reforma da lei do trabalho.