Altri muda cinco administradores. João Bento é o novo chairman e Vítor Bento lidera remunerações

A Altri prepara-se para mudar cinco administradores, incluindo o lugar de chairman, onde Alberto Castro será substituído por João Bento, que está de saída da liderança dos CTT. Vítor Bento, presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), vai liderar a comissão de remunerações.

Esta é a proposta dos acionistas Actium Capital (Paulo Fernandes) e Caderno Azul (João Borges de Oliveira) para os novos órgãos sociais da papeleira para o triénio 2026-2028 que vai ser votada na assembleia geral marcada para o dia 4 de maio.

Em relação à comissão executiva, não há alterações: José Soares de Pina manter-se-á como CEO e Miguel Silva com o pelouro financeiro.

Eis a proposta completa:

Conselho de administração

João Bento (presidente)

João Borges de Oliveira (vice-presidente)

Paulo Fernandes (vice-presidente)

Ana Mendonça (não executivo)

Domingos Matos (não executivo)

Pedro Borges de Oliveira (não executivo)

Maria Gil Marín (não executivo)

Sandra Bontempo Costa (não executivo)

Ana Sofia Vaz Pires (não executivo)

Verónica Soares Franco (não executivo)

Comissão executiva

José Soares de Pina (CEO)

Carlos Van Zeller (COO)

Miguel Silva (CFO)

João Pereira (executivo)

Miguel Silveira (executivo)

Sofia Reis Jorge (executivo)

Mesa da assembleia geral

Rui Pereira Dias (presidente)

Mafalda Patrão de Sá (secretária)

Comissão de remunerações

Vítor Bento (presidente)

Anabela Carneiro (vogal)

Paulo Ventura (vogal)

A Altri registou lucros de 21,4 milhões de euros em 2025, menos 80,1% em relação ao ano anterior, penalizado por tarifas e pela depreciação do dólar. As receitas ascenderam a 700 milhões de euros. As ações valorizam 9% este ano, com a papeleira a valer mais de mil milhões de euros.