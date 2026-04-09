Banca sob pressão dos acionistas para apresentarem ganhos com IA

⚡ ECO Fast Os bancos estão a aumentar os investimentos em inteligência artificial, acreditando que esta tecnologia irá transformar o setor, apesar de desafios na sua implementação.

Apenas 26% dos bancos reportaram aumento de receitas com a adoção da IA, refletindo um desfasamento entre expectativas e resultados práticos.

A pressão dos acionistas para demonstrar retorno sobre o investimento em IA pode levar os bancos a acelerar a integração desta tecnologia nas suas estratégias.

Os bancos acreditam que a inteligência artificial (IA) vai transformar profundamente o setor e tencionam reforçar fortemente o investimento nesta área. Isto apesar de só uma minoria conseguir extrair valor da nova tecnologia atualmente, e de a maioria revelar dificuldades em mostrar o retorno da aposta na IA junto dos acionistas. Dados de um estudo que mostra uma indústria ainda presa entre a ambição e execução e cujo diagnóstico de fundo também se aplica a Portugal.

Apenas um em cada cinco bancos (26%) reportou um aumento das receitas com a adoção da IA, segundo o relatório Intelligent Banking, apresentado esta quinta-feira pela consultora KPMG, assente num inquérito a executivos do setor financeiro.

Embora a maioria acredite que os bancos que adotarem esta tecnologia ganharão uma vantagem competitiva significativa no futuro, para já, os resultados dessa aposta são mais modestos, traduzindo-se apenas em ganhos de eficiência.

“Os bancos estão cada vez mais a experimentar IA generativa em casos de utilização isolados, como chatbots, criação de conteúdos e marketing personalizado. No entanto, muitos estão com dificuldades em extrair valor significativo destes esforços. O nosso estudo revela que, embora muitas instituições financeiras vejam a IA como fundamental para o seu futuro e estejam a começar a perceber ganhos de eficiência, apenas uma pequena fração relata ter alcançado um crescimento de receitas com os seus investimentos em IA”, observa o estudo.

Prova de que já não se concebe o futuro da banca sem IA é o facto de a grande maioria (70%) antecipar um aumento do investimento nesta área, com quase 40% a prever aumentar os gastos em mais de 20%.

Porém, para avançarem com estes fortes investimentos vão ter de se explicar muito bem junto dos seus impacientes acionistas. Pelo menos o estudo mostra que 70% dos bancos enfrentam pressão dos seus investidores para mostrar retorno do investimento em IA.

Desafio: Ir além do projeto-piloto

O estudo mostra um setor que ainda vive um momento de desfasamento entre expectativa e realidade em relação ao impacto da IA. Ou, como observa o estudo, ainda tem de ir além dos testes e projetos-pilotos para capturar todo o potencial da IA, que vai exigir muito mais do que investimento em tecnologia e os desafios são muitos.

“O que estudo evidencia é sobretudo um ‘execution gap’, com a maioria dos líderes bancários crente que a IA irá gerar vantagem competitiva e retorno relevante, mas enfrentando um desafio estrutural de transformação, em que a tecnologia avança mais depressa do que a capacidade organizacional de a converter em valor económico”, explica Rodrigo Lourenço, Partner Head of Financial Services da KPMG em Portugal, ao ECO.

Rodrigo Lourenço admite que os bancos estão a apostar em IA tanto por convicção como também por medo de perderem a corrida. “Todos os bancos reconhecem os benefícios da IA na eficiência operacional, na experiência do cliente, na prevenção da fraude ou na modernização dos processos core. Por outro lado, é evidente que a atuação dos concorrentes condiciona e pressiona as respostas rápidas de defesa do posicionamento do mercado. Assim, muitos bancos tendem a avançar para iniciativas de IA antes de terem resolvido questões fundamentais como dados, a governação ou a integração operacional. Este contexto explica também o porquê da maioria das organizações se concentra, sobretudo, em ganhos de eficiência e redução de custos”, assume.

Muitos bancos revelam dificuldades em estabelecer um ambiente de risco suficientemente robusto para suportar uma implementação mais ampla da IA, particularmente em áreas altamente regulamentadas, como a tomada de decisões de crédito ou a monitorização da conformidade, mostra o estudo.

Problemas aos quais se juntam preocupações com os dados (inconsistentes, fragmentados e de baixa qualidade, que limita a eficácia dos modelos de IA) e a escassez de talento especializado.

E Portugal?

O estudo não fornece dados específicos para Portugal, mas Ricardo Lourenço adianta que a banca nacional “está alinhada com a média europeia” — que está, ainda assim, atrasada em relação a mercados mais avançados dos EUA e alguns asiáticos.

“Os bancos nacionais têm feito progressos relevantes, sobretudo em áreas como eficiência operacional, risco, compliance e automação de processos. No entanto, tal como noutros mercados europeus, a IA ainda é pouco utilizada como motor direto de crescimento de receitas ou de reinvenção do modelo de negócio”, diz o sócio da KPMG Portugal.

Para Ricardo Lourenço, o desafio não é tanto o tecnológico, mas de escala, integração e foco estratégico, “que são exatamente os obstáculos identificados pelo estudo a nível global”. De resto, a banca nacional apresenta também as mesmas limitações estruturais identificadas no estudo: fragmentação dos dados e dificuldade em escalar pilotos.

“IA não é tema apenas tecnológico”

O responsável da KPMG considera que a “IA não é um tema apenas tecnológico”, mas deve ser encarada como “um pilar da estratégia ao serviço do negócio”. E essa é uma das razões para alguns bancos (poucos e que já perceberam isso) já estarem a conseguir ganhos relevantes com a aposta na tecnologia.

“Estes bancos integram a IA diretamente nos seus principais value streams (p.e. onboarding, concessão de crédito, pagamentos ou prevenção de fraude) em vez de a utilizarem apenas como ferramenta de apoio interno”, concede Ricardo Lourenço.

Estes bancos também investem de forma consistente em qualidade de dados, infraestrutura escalável e modelos reutilizáveis. E no que toca ao retorno, mais do que o impacto financeiro imediato, valorizam o “impacto em rapidez e qualidade de decisão, time-to-market, inovação e lealdade dos clientes, fatores que, a médio prazo, se traduzem em crescimento sustentável”.

Para quem ainda não tem um caminho claro, o estudo da KPMG estebelece um plano de três fases (enable, embed e evolve) para uma implementação bem-sucedida da IA.

“A mensagem central do estudo é inequívoca e mostra que o risco para a banca não é investir demasiado em IA, mas investir sem transformar. A tecnologia, por si só, não cria valor. O valor surge quando a IA é integrada na estratégia, nos processos e na cultura organizacional”, concretiza Ricardo Lourenço.