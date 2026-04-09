Barraqueiro entra em Espanha em consórcio com Grupo Ruiz num contrato de 13 milhões

Um consórcio luso-espanhol liderado pelo Grupo Barraqueiro venceu um concurso para a gestão do sistema ferroviário urbano de Jaén, Espanha, num contrato de 13 milhões de euros com duração inicial de quatro anos, foi anunciado esta quinta-feira.

“O consórcio luso-espanhol constituído pelo Grupo Barraqueiro e pelo Grupo Ruiz venceu o concurso para a operação e gestão do sistema ferroviário urbano de Jaén, lançado pela Junta da Andaluzia, em Espanha”, anunciou, em comunicado, a Barraqueiro. O grupo Barraqueiro, que entra agora no mercado espanhol, detém 51% do consórcio.

O contrato tem um valor que ultrapassa os 13 milhões de euros e uma duração inicial de quatro anos, prorrogável por mais um. A operação prevê uma produção anual de cerca de 400.000 quilómetros.

Este contrato abrange, por exemplo, a operação do serviço, a mobilização e gestão de equipas, a garantia de segurança, a coordenação da manutenção, bem como a responsabilidade pelo atendimento ao cliente, bilheteira e controlo de fraude.