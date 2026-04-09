Bluewave Alliance e a Odicean apresentam dois novos episódios de «Waves of Tomorrow», a série documental que procura revitalizar o Mediterrâneo

«Waves of Tomorrow» surgiu em 2024 com um primeiro capítulo nas Ilhas Medes, com o objetivo de sensibilizar para as joias que o Mediterrâneo alberga e aproximar o nosso mar daqueles que ainda o desconhecem. O projeto demonstra como, apesar de ser o mar mais sobreexplorado do mundo, as reservas marinhas continuam a ser eficazes face ao desafio climático e à ação humana.

Nestas duas novas edições, os protagonistas Maria Barbena e Pol Ramos documentam a grande diversidade de habitats e biodiversidade que as Ilhas Baleares abrigam, bem como um fenómeno de depredação único que ocorre todos os anos na zona de Cabo de Palos (Múrcia).

«Acreditamos que não se pode cuidar daquilo que não se conhece; por isso, queremos aproximar o mar das pessoas, para que possam vê-lo através dos nossos olhos e compreender a importância da sua conservação», explicam Pol Ramos e Maria Barbena, fundadores da Odicean.

“‘Waves of Tomorrow’ não é apenas um projeto de sensibilização, é um apelo à ação. Queremos inspirar as novas gerações a preservar a saúde e a beleza do Mediterrâneo, através de histórias que demonstram que o futuro dos nossos mares e oceanos depende do que fizermos hoje”, salientou o CEO da ISDIN, Juan Naya.

POSIDONIA

No capítulo DOIS, as Ilhas Baleares foram o cenário escolhido pela Bluewave Alliance e pela Odicean para documentar a grande diversidade de espécies e habitats que este ambiente alberga, posicionando-o como um novo caso de sucesso das AMP na preservação da biodiversidade.

Entre os seus ecossistemas mais representativos destacam-se as pradarias de posidónia, que desempenham um papel fundamental na proteção do litoral e na conservação da fauna marinha. Acompanhados por Manu San Felix, biólogo marinho e explorador da National Geographic, o episódio aprofunda a importância destas plantas marinhas, evidenciando a estreita relação entre o que ocorre em alto mar e na costa.

Além disso, a grande riqueza desta zona permite encerrar o episódio com o avistamento de alguns dos cetáceos mais emblemáticos do Mediterrâneo, graças à experiência da Associação Tursiops, entre os quais se destaca o maior predador do planeta: o cachalote.

O terceiro capítulo, filmado na Região de Múrcia, mostra a grande diversidade que este local alberga, nomeadamente na Reserva Marinha de Cabo de Palos e Ilhas Hormigas. A visita a esta zona estratégica permite documentar uma das maiores concentrações de predadores do Mediterrâneo: o «Boga-run».

Assim, o episódio recolhe imagens deste fenómeno único, em que grandes cardumes de predadores perseguem em massa as bogas, gerando uma espetacular agregação de espécies que ocorre apenas uma vez por ano.

RECONHECIMENTO DA UE

Recentemente, «Waves of Tomorrow» foi reconhecido como parte da «Carta da Missão» da UE pela sua contribuição para a proteção e regeneração dos ecossistemas marinhos. O projeto está alinhado com o objetivo 30×30 impulsionado pelas Nações Unidas, cujo objetivo é proteger 30% das costas até 2030, uma vez que os especialistas garantem que, com esta medida, os restantes 70% poderão regenerar-se naturalmente.

Para além do lançamento dos novos episódios, a Bluewave Alliance promove anualmente diversos projetos de ação direta e de sensibilização para a restauração do Mediterrâneo. Entre elas destacam-se iniciativas como «Observadores do Mar», liderada pelo ICM-CSIC, que regista os efeitos das alterações climáticas na costa mediterrânica espanhola, e «Peques por el mar», impulsionada pela Oceavida, um projeto educativo que sensibiliza para a importância de proteger os oceanos desde tenra idade.