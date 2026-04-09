Câmara Nacional de Peritos Reguladores abre época de acreditação
Câmara Nacional de Peritos Reguladores realiza testes de aptidão no Porto a 11 de abril. Aprovação garante acreditação válida em toda a União Europeia.
A Câmara Nacional de Peritos Reguladores (CNPR) anunciou a abertura da época anual de acreditação para 2026, destinada a profissionais das áreas do Colégio Patrimonial e do Colégio Automóvel. As provas decorrerão no próximo dia 11 de abril, pelas 9h45, na sede da CNPR no Porto, confirma a instituição dirigida por Rui de Almeida.
O processo de acreditação é obrigatório para a admissão à Câmara e confere ao profissional o título de “Perito Regulador”, reconhecido nos diferentes países membros da União Europeia. Para candidatar-se, os profissionais com formação superior reconhecida na UE necessitam de, pelo menos dois anos, de experiência na área pericial enquanto os restantes candidatos terão de comprovar seis anos de atividade.
Acreditação
A participação na prova implica o pagamento antecipado de uma caução de 175 euros, a transferir para a conta da CNPR até três dias antes do teste. Deste valor, 100 euros destinam-se à emissão da acreditação, cartão de identificação e certificado, e os restantes 75 euros são convertíveis em quota associativa. Em caso de reprovação, a caução é integralmente devolvida ao candidato.
A filiação na CNPR implica ainda o pagamento de uma quota anual de 150 euros, ou 37,50 euros por trimestre.
Para os profissionais que ainda não reúnam os anos de experiência exigidos, a CNPR disponibiliza a adesão à Sociedade Profissional de Peritagem (SPP), um registo nacional tutelado pela Câmara, que admite candidatos com um mínimo de dois anos de prática pericial.
Como se inscrever?
A inscrição pode ser realizada online ou através do preenchimento de ficha própria, disponível no site da CNPR. No caso da ficha em papel, o envio deverá ser efetuado por correio eletrónico até ao dia 10 de abril, indicando as áreas específicas de exame pretendidas.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Câmara Nacional de Peritos Reguladores abre época de acreditação
{{ noCommentsLabel }}