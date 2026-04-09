Câmara Nacional de Peritos Reguladores abre época de acreditação

A Câmara Nacional de Peritos Reguladores (CNPR) anunciou a abertura da época anual de acreditação para 2026, destinada a profissionais das áreas do Colégio Patrimonial e do Colégio Automóvel. As provas decorrerão no próximo dia 11 de abril, pelas 9h45, na sede da CNPR no Porto, confirma a instituição dirigida por Rui de Almeida.

O processo de acreditação é obrigatório para a admissão à Câmara e confere ao profissional o título de “Perito Regulador”, reconhecido nos diferentes países membros da União Europeia. Para candidatar-se, os profissionais com formação superior reconhecida na UE necessitam de, pelo menos dois anos, de experiência na área pericial enquanto os restantes candidatos terão de comprovar seis anos de atividade.

Acreditação

A participação na prova implica o pagamento antecipado de uma caução de 175 euros, a transferir para a conta da CNPR até três dias antes do teste. Deste valor, 100 euros destinam-se à emissão da acreditação, cartão de identificação e certificado, e os restantes 75 euros são convertíveis em quota associativa. Em caso de reprovação, a caução é integralmente devolvida ao candidato.

A filiação na CNPR implica ainda o pagamento de uma quota anual de 150 euros, ou 37,50 euros por trimestre.

Para os profissionais que ainda não reúnam os anos de experiência exigidos, a CNPR disponibiliza a adesão à Sociedade Profissional de Peritagem (SPP), um registo nacional tutelado pela Câmara, que admite candidatos com um mínimo de dois anos de prática pericial.

Como se inscrever?

A inscrição pode ser realizada online ou através do preenchimento de ficha própria, disponível no site da CNPR. No caso da ficha em papel, o envio deverá ser efetuado por correio eletrónico até ao dia 10 de abril, indicando as áreas específicas de exame pretendidas.