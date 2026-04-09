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Carglass escolhe Mosca para assumir a comunicação em Portugal

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A decisão surge na sequência de um pitch que envolveu várias agências de referência no mercado português.

A Carglass escolheu a agência Mosca para assumir o desenvolvimento estratégico e criativo da comunicação da marca em Portugal. O movimento assinala uma nova etapa na estratégia de marca e na forma como se irá posicionar no mercado.

“Líder nacional na reparação, substituição e recalibração de vidro automóvel, a Carglass é uma das marcas mais reconhecidas da sua categoria, combinando escala, notoriedade e uma forte consistência de presença mediática ao longo do ano. A marca tem vindo a afirmar-se não só pela sua visibilidade publicitária e pela relação próxima com os consumidores, como pela sua cultura interna distintiva”, declaram as duas entidades, em comunicado.

A decisão surge na sequência de um pitch que envolveu várias agências de referência no mercado português, que refletiu a ambição da Carglass em evoluir o seu território de comunicação, reforçando coerência, relevância e diferenciação num contexto cada vez mais exigente do ponto de vista da atenção e construção de marca.

Esta parceria marca “uma nova etapa na forma como queremos projetar a marca no mercado, reforçando uma comunicação mais alinhada com a nossa ambição, com a nossa proximidade às pessoas e com a forma como queremos continuar a evoluir enquanto marca”, explica Romeu Silveira, diretor comercial e de marketing da Carglass Portugal, citado em comunicado.

O responsável destaca ainda a escolha da agência pela sua “capacidade de juntar pensamento estratégico, sensibilidade criativa e uma leitura muito clara daquilo que é hoje a Carglass, da sua cultura e do caminho que queremos construir nos próximos anos”.

Do lado da Mosca, Francisco Marques da Silva, diretor de operações, negócio e clientes, sublinha que “a Carglass é uma marca com enorme relevância no mercado português, mas também com uma cultura muito própria e uma relação muito próxima com os seus públicos”.

A conquista da conta surge num momento de reforço da estrutura da Mosca, com a entrada de Francisco Marques da Silva para a direção de operações, negócio e clientes e a integração de António Choon Dias na direção criativa e de estratégia.

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