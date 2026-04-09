Chairman do Doutor Finanças alvo de processo disciplinar por assédio sexual

Rui Pedro Bairrada, cofundador e chairman do Doutor Finanças, está a ser alvo de um processo disciplinar na sequência de denúncias de alegado assédio moral e sexual, avançou o Observador (acesso pago). Segundo o jornal, os comportamentos denunciados remontam ao período em que exercia funções de CEO e levaram à emissão de duas notas de culpa, em janeiro e março, tendo Bairrada sido também impedido de entrar nas instalações da empresa.

Uma fonte oficial do Doutor Finanças confirmou ao jornal a abertura de um processo disciplinar contra Rui Bairrada, cofundador, sócio minoritário e atual chairman. A mesma fonte disse que as denúncias chegaram pelos canais internos da empresa e que foi desencadeado de imediato um processo “rigoroso e independente”, do qual resultou a suspensão do gestor, sem data definida para conclusão.

Citado pelo mesmo jornal, Rui Pedro Bairrada rejeita as acusações e diz estar “de consciência tranquila”, assegurando que apresentou contestação às notas de culpa com apoio jurídico. O gestor acusa ainda a atual direção de promover um processo de “instrumentalização” assente em “imputações falsas” e em “irregularidades graves”.