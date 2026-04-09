Cinemas aumentaram audiência em 3,6% no primeiro trimestre de 2026

O primeiro trimestre de 2026 somou 18,7 milhões de euros de receita de bilheteira, com um aumento de 11,3%, ou seja, mais 1,9 milhões de euros, comparando com período homólogo de 2025.

A exibição de cinema em Portugal somou 2,7 milhões de espectadores no primeiro trimestre, o que representa um ligeiro aumento de 3,6% face a igual período de 2025, revelou na quarta-feira o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

De acordo com o ICA, janeiro foi o único mês do trimestre que superou a fasquia de um milhão de entradas — 1.281.747 espectadores — possivelmente impulsionado pela estreia de “A Criada”, o filme mais visto até março.

O primeiro trimestre de 2026 somou ainda 18,7 milhões de euros de receita de bilheteira, com um aumento de 11,3% — ou seja, mais 1,9 milhões de euros –, comparando com período homólogo de 2025. Analisando este período, janeiro teve 8,8 milhões de euros de receita, mais do dobro da receita arrecadada em março.

Entre janeiro e março, o filme mais visto foi “A Criada”, de Paul Feig, com 548.151 entradas, seguindo-se “Avatar: Fogo e Cinzas”, de James Cameron, com 272.668 espectadores, e a animação “Zootrópolis 2”, de Byron Howard e Jared Bush, com 182.545 bilhetes emitidos.

“Terra Vil”, de Luís Campos, foi o filme português mais visto em sala naquele trimestre, com 3.681 espectadores, seguido de “Entroncamento”, de Pedro Cabeleira, que, desde a estreia a 26 de março, obteve 3.423 espectadores. “Maria Vitória”, de Mário Patrocínio, somou 2.142 espectadores.

Em março estavam a operar em Portugal 482 salas de cinema, ou seja, salas cujos exibidores e entidades exploradoras forneceram dados estatísticos de atividade ao ICA.