CIP disponível para negociar reforma laboral sem “jogos florais”, depois do chumbo da UGT

Após o chumbo da UGT às alterações na lei laboral, os patrões mostraram-se disponíveis para voltar às negociações – se forem sérias. O presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal afirmou esta quinta-feira que pode voltar à mesa de conversações, mas alertou que mais de 50 reuniões e nove meses foi um tempo “longo e suficiente” para discutir.

“Enquanto parceiro social, temos a obrigação e a paciência de fazer todas as rondas negociais, mas também não estamos disponíveis para fazer jogos florais, em que há mesa acordamos os pontos e depois se utiliza as luzes e as câmaras para fazer esta proclamação panfletária de que é a favor do empregador”, referiu Armindo Monteiro, em entrevista à RTP.

O presidente da CIP admitiu que não ficou surpreendido com a rejeição por parte do sindicato, até porque “esta negociação transformou-se numa encenação, num jogo político partidário e em algo que não tem a ver com o trabalho, as empresas, os salários e o emprego”. “Perdeu-se o sentido de realidade”, criticou.

O representante dos patrões desafiou os sindicatos, agentes políticos e cidadãos a indicar onde está o aumento da precariedade e do livre despedimento, a diminuição do direito à greve e dos direitos à parentalidade ou o “retrocesso civilizacional”, como caracterizou o movimento de trabalhadores cristãos.

“Há duas palavras de ordem e a primeira é verdade. É importante que quem nos vê e ouve saiba de forma clara: tudo o que está a ser dito, grandes transformações do Código do Trabalho, são pura e simplesmente falsas. Leiam a proposta e não se documentem apenas com o que ouviram descontextualizado”, disse o presidente da CIP, em declarações ao canal público.

Ainda assim, Armindo Monteiro reconheceu que, apesar do tempo, o trabalho que foi desenvolvido pelas partes foi necessário e resultou numa proposta mais “equilibrada”, mas recusou antever cenário de promulgação do diploma por parte do Presidente da República.

Questionado sobre as linhas vermelhas da UGT, como o alargamento do prazo dos contratos a termo e a não reintegração dos trabalhadores despedidos ilegalmente, Armindo Loureiro esclareceu que “essa parte foi retirada da proposta precisamente para haver acordo”, portanto não consta da última versão na qual estiveram a tentar consensualizar a última reunião entre parceiros sociais.