Disney prepara-se para despedir até mil trabalhadores

No final do ano fiscal de 2025, a Disney empregava 231 mil pessoas. A maior parte dos despedimentos deverá ocorrer no departamento de marketing, após o processo de consolidação da área.

A Disney prepara-se para eliminar até mil postos de trabalho nas próximas semanas. A maioria dos despedimentos ocorrerá no departamento de marketing, revela a notícia avançada pelo The Wall Street Journal (WSJ) e confirmada por outros meios internacionais do setor. Até ao momento, a Disney recusou comentar as notícias

Os despedimentos ocorrem num momento em que Josh D’Amaro assumiu recentemente o cargo de CEO da Disney. Logo na sua primeira semana no cargo, foi apanhado de surpresa pela notícia de que a OpenAI abandonou o seu gerador de vídeos, colocando fim à parceria com a empresa do rato Mickey.

A gigante dos media tem vindo a fundir operações — que funcionavam isoladamente — para reduzir custos e coordenar esforços entre divisões, especialmente no online. No caso da área com maiores cortes previstos, a Disney tinha unificado em janeiro o marketing das áreas de entretenimento, experiências e desporto sob a tutela de um único diretor, Asad Ayaz. O nome de código da consolidação deste departamento é “Project Imagine”.

Está ainda em andamento a fusão das equipas das plataformas de streaming Disney+ e Hulu, à medida que avança com a integração de ambas as marcas numa única aplicação nos Estados Unidos. Nesse mercado, o Hulu conta com a sua própria plataforma, ao mesmo tempo que funciona como add-on do Disney+. Internacionalmente, o Hulu já opera como submarca do serviço de streaming da Disney.

No final do ano fiscal de 2025, a Disney empregava 231 mil pessoas, sendo que cerca de 80% trabalhavam na divisão de experiências, que inclui os parques temáticos. Segundo fontes próximas do processo, os planos para esta nova vaga de despedimentos começaram a ser delineados antes de o novo CEO da Disney assumir funções.

Desde que Bob Iger — antecessor de Josh D’Amaro — regressou ao cargo de CEO em 2022, a Disney já despediu mais de oito mil trabalhadores. A maioria dos despedimentos tem ocorrido nas áreas de entretenimento, na ESPN e em operações corporativas, enquanto os parques e a linha de cruzeiros têm registado crescimento.