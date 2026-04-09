Do CEO à relação com investidores. Estes são os nomeados aos IRGAwards

Já são conhecidas as personalidades que estão nomeadas para a 38.ª edição dos Investor Relations and Governance Awards (IRGAwards) nas categorias de CEO – Chief Executive Officer, CFO – Chief Financial Officer e IRO – Investor Relations Officer. A Deloitte divulgou esta quinta-feira os nomes que irão a jogo nos três principais segmentos, cujos vencedores serão anunciados no próximo dia 21 de maio, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

“Em 2026, esta iniciativa mantém o seu propósito de promoção de um mercado dinâmico, mais eficiente e transparente, reconhecendo os principais exemplos de excelência da gestão empresarial em Portugal, a que se soma a valoração da crescente complexidade da liderança estratégica e operacional, e a capacidade de adaptação a fatores de grande disrupção no mercado e na economia”, afirma o presidente do júri dos IRGAwards, Vítor Bento.

A iniciativa distingue, além de líderes da gestão de topo, organizações com projetos sustentáveis e inovadores que se destacaram em 2025. No caso da lista de personalidades, foi elaborada com base em critérios estabelecidos por regulamento, que avaliam o exercício de funções no último ano, e resultam da votação de um colégio eleitoral, composto pelos órgãos sociais das organizações elegíveis e outros profissionais como analistas e gestores de fundos, segundo a consultora.

O CEO e managing partner da Deloitte Portugal, António Lagartixo, afirma que, em “contextos de elevada exigência e disciplina estratégica, como o que vivemos atualmente, os líderes empresariais são desafiados a encontrar um equilíbrio entre a adoção de tecnologias emergentes e a sua integração nos novos modelos de negócio e de trabalho”.

António Lagartixo considera que estes prémios anuais servem também “para refletir sobre os modelos de liderança e distinguir as principais performances de gestão e inovação”, até porque “a verdadeira disrupção tecnológica não reside apenas na sofisticação das ferramentas”, mas “está diretamente ligada à capacidade de as organizações reconfigurarem, de forma intencional, o modo como operam e a maneira como o talento cria valor”.

Quem são os nomeados da 38.ª edição dos IRGAwards

CEO

Cláudia Azevedo – Sonae

– Sonae João Bento – CTT

– CTT Miguel Maya – BCP

– BCP Paulo Macedo – CGD

– CGD Pedro Castro e Almeida – Santander

CFO

Ana Luísa Virgínia – Jerónimo Martins

– Jerónimo Martins Guy Pacheco – CTT

CTT Maria João Carioca – Galp

– Galp Miguel Bragança – BCP

– BCP Rui Teixeira – EDP

IRO

Bernardo Collaço – BCP

– BCP Cláudia Falcão – Jerónimo Martins

– Jerónimo Martins Miguel Viana – EDP

– EDP Vera Martins Bastos – Sonae

Os IRGAwards de 2026 serão dedicados ao tema “Transformation unlocking human potential” (“Transformação que liberta o potencial humano”) para abrir espaço para a reflexão sobre o papel das lideranças na construção de um futuro coletivo.